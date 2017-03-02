Кишиневские новости

В «Chişinău cafe» вам его обеспечат

Вступил в свои права март. Аэто значит, что вот-вот придет первый весенний праздник – прекрасный Международный женский день. Кому же не хочется отметить его так, чтобы воспоминаний хватило на целый год?

Для милых дам

Можно, конечно, пригласить родных и друзей домой. Но как это хлопотно! Да, в день 8 марта представители сильного пола по традиции стараются взять на себя за­боты по дому. И все же, если нацеливаться даже на небольшую компанию, кухонная вахта неизбежно ляжет на женские плечи. Но зачем заставлять милых дам проявлять чудеса героизма у плиты, чтобы достойно накрыть стол к празднику, особенно в такой день? Доверьте хлопоты профессионалам в деле ресторанного бизнеса. Именно такие всегда готовы встретить вас в кафе-баре «Chişinău cafe».

Здесь можно провести праздник в уютной и, в то же время, торжественной атмосфере. За красиво накрытым столом, угостившись вкусными блюдами, приго­товленными искусными поварами «Chişinău cafe». В их «репертуаре» одних только хо­лодных и горячих закусок десятки, а еще первые и вторые блюда, разнообразные гарниры – каждый найдет то, что по вкусу именно ему. Тут используют всегда толь­ко самые свежие натуральные продукты, снабженные всеми необходимыми серти­фикатами, приобретенные у проверенных поставщиков. И никаких искусственных ин­гредиентов и добавок – это принципиально! Так что за качество и безопасность можно не опасаться.

Кстати, празднование Международного женского дня начинается в «Chişinău cafe» уже с 5 марта. С этого дня здесь проводят­ся корпоративные вечера – в коллективах мужчины ведь тоже хотят поздравить своих сотрудниц в приятной неофициальной об­становке. Да и что может лучше сплотить коллектив, чем совместное торжество?

Меню для корпоративов могут пред­ложить самое разнообразное, с учетом по­желаний любого клиента (если необходи­мо, приготовят и диетические блюда – те, у кого проблемы со здоровьем, тоже ведь хотят вкусно поесть). Праздничный стол в «Chişinău cafe» накрывают очень краси­во. Но не все же только за столом сидеть! Поэтому гостям приготовлена обширная танцевально-развлекательная программа с живой музыкой.

Несколько заявок на проведение кор­поративных праздников уже поступило. Но ведь в «Chişinău cafe» целых три банкетных зала, так что свободные места пока еще есть, их можно зарезервировать. А если по каким-то причинам в некоторых коллекти­вах не получается отпраздновать Междуна­родный женский день заблаговременно, это можно сделать и позже – работники кафе-бара готовы организовать банкет тогда, ког­да пожелает заказчик.

А непосредственно в день 8 марта развлекательная программа начинается в 18.00. Столики нужно резервировать за­благовременно. И, если хочется какого-то особого угощения, об этом надо сказать заранее, чтобы у поваров было время вы­полнить заказ к нужному сроку. А можно выбрать что-то из обширного меню заве­дения. Но, заметим, в «Chişinău cafe» нет никакой обязаловки: мол, если резервиру­ешь столик, сделай заказ на такую-то сум­му. И, к примеру, молодая пара, у которой в кошельках пустовато, может провести весь вечер только с кофе или мороженым, или всего лишь выпив по бокалу шампанского. Танцы, песни, веселье гарантированы всем. А уж приятных впечатлений хватит надолго, и наверняка многим захочется сюда не раз вернуться.

Кстати, банкеты, фуршеты, юбилеи, свадьбы, кумэтрии, дни рождения, детские праздники, выпускные балы в «Chişinău cafe» организуют так, что просто загляденье. Тот, кто хоть раз отметил здесь какое-нибудь со­бытие, не променяет это заведение ни на какое другое. Проверено на многолетнем опыте.

Напомним: «Chişinău cafe» располо­жено очень удобно, в самом центре горо­да. Сюда легко добираться из любой точки, есть где оставить машину: имеется огоро­женная парковка.

Скажем «Нет!» одиночеству

Есть у «Chişinău cafe» поистине уни­кальная «фишка». По пятницам, субботам и воскресеньям здесь проводятся ретро-вечеринки для тех, кому «за 30-40-50…». Эта идея давно пришла в голову директору кафе-бара Марку Ракляру, и он ее последо­вательно реализует. «Не понимаю, – говорит он, – почему об этих людях никто не думает. Ночные клубы забиты молодежью, а людям постарше, у которых по каким-то причинам нет пары или ограничен круг общения, пой­ти некуда. А ведь именно общения им остро не хватает, да и потанцевать, повеселиться многим хочется. У нас они знакомятся, на­ходят круг близких по духу, по интересам людей. И продолжают потом встречаться уже вне стен кафе. Вместе ходят в театры, на прогулки, обсуждают какие-то события, обмениваются мнениями. В Кишиневе та­кого нет больше нигде».

Очень важно: вход на эти ретро-вечеринки бесплатный. И, опять же, никто никого не заставляет делать крупный заказ. Бывает, люди весь вечер только чай пьют, музыку слушают, танцуют, отдыхают душой, отвлекаются от повседневных забот. Музы­канты играют с шести вечера и до полуночи. Но, если посетители уж очень раззадорят­ся, можно и до утра гулять: «Chişinău cafe» работает круглосуточно.

Согласитесь, отличное начинание. Можно и отдохнуть, и повеселиться, и новые знакомства завести. И выходные нескуч­но пройдут. А кому-то (чем черт не шутит!) судьба может и вторую половинку подарить, и «Chişinău cafe» окажется счастливым ме­стом (такие, между прочим, уже есть). В общем, всех здесь ждут, всем будут рады и обязательно постараются сделать каждый вечер незабываемым.

Вообще в «Chişinău cafe» всегда себя прекрасно чувствуют и взрослые, и малень­кие гости. И цены здесь, что немаловажно, достаточно демократичные, а при заказе банкетов всегда можно найти решение, устраивающее обе стороны.

Встретимся у Марка

Организовывать такие вечера никто Марка Ракляра не заставляет. Он делает это по собственной инициативе и уж точно не ради выгоды. Это у него натура беспокойная, не дает ездить только по проторенной колее. Он всегда ищет, изобретает что-то новое.

Вот и сейчас Марк занят подготовкой к осуществлению очередной своей задумки. И опять хочет создать нечто такое, чего до сих пор в Кишиневе нет. Существует много заведений общепита, специализирующих­ся на определенных кухнях – молдавской, европейской, японской, азиатской и других. Ракляр решил собрать их всех под одной крышей, под одним брендом. Вскоре откро­ется «Марк-кафе», где будут сосредоточены кухни разных народов мира. Конечно, мол­давская, обязательно русская, грузинская, турецкая, еврейская, европейская, латино­американская, прежде всего мексиканская, непременно японская (и сегодня многие по­сетители «Chişinău cafe» спрашивают суши, но пока им приходится отказывать: найти специалиста, умеющего правильно готовить это блюдо, не так-то просто).

Целый ряд блюд этих национальных кухонь уже готовят в «Chişinău cafe», их вам подадут, если закажете. Ну а в новом заведении можно будет, не сходя с места, совершить настоящее кулинарное путе­шествие. Где вы еще получите такую воз­можность? А представляете, как здорово будет организовать вечеринку, скажем, в японском стиле? Или фуршет по-турецки, к примеру? Или грузинскую свадьбу?

Сейчас подбирается подходящее по­мещение, готовится к регистрации новый бренд, идут переговоры по закупке обо­рудования. А вы, уважаемые читатели, следите за нашей информацией: о начале кулинарных круизов в «Марк-кафе» мы обя­зательно сообщим.

А пока не забудьте заглянуть в «Chişinău cafe». Ведь какая бы ни была погода, здесь всегда тепло, светло, уютно. Проведите тут праздники, и вам обеспечен полный набор удовольствий – непринужденная атмосфе­ра, отличное обслуживание, вкусное угоще­ние, интересная программа. И, разумеется, прекрасное настроение. Гарантируем!

Елена ЛИТОВЦЕВА.

Заказы на обслуживание в «Chişinău cafe» принимаются по телефонам 068279800, 079619310.

Гостей ждут по адресу:бульвар Негруцци, 7, правое крыло гостиницы «Chişinău».