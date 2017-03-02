Кишиневские новости

Душа просит праздника?
В «Chişinău cafe» вам его обеспечат
Вступил в свои права март. Аэто значит, что вот-вот придет первый весенний праздник – прекрасный Международный женский день. Кому же не хочется отметить его так, чтобы воспоминаний хватило на целый год?
Для милых дам
Можно, конечно, пригласить родных и друзей домой. Но как это хлопотно! Да, в день 8 марта представители сильного пола по традиции стараются взять на себя заботы по дому. И все же, если нацеливаться даже на небольшую компанию, кухонная вахта неизбежно ляжет на женские плечи. Но зачем заставлять милых дам проявлять чудеса героизма у плиты, чтобы достойно накрыть стол к празднику, особенно в такой день? Доверьте хлопоты профессионалам в деле ресторанного бизнеса. Именно такие всегда готовы встретить вас в кафе-баре «Chişinău cafe».
Здесь можно провести праздник в уютной и, в то же время, торжественной атмосфере. За красиво накрытым столом, угостившись вкусными блюдами, приготовленными искусными поварами «Chişinău cafe». В их «репертуаре» одних только холодных и горячих закусок десятки, а еще первые и вторые блюда, разнообразные гарниры – каждый найдет то, что по вкусу именно ему. Тут используют всегда только самые свежие натуральные продукты, снабженные всеми необходимыми сертификатами, приобретенные у проверенных поставщиков. И никаких искусственных ингредиентов и добавок – это принципиально! Так что за качество и безопасность можно не опасаться.
Кстати, празднование Международного женского дня начинается в «Chişinău cafe» уже с 5 марта. С этого дня здесь проводятся корпоративные вечера – в коллективах мужчины ведь тоже хотят поздравить своих сотрудниц в приятной неофициальной обстановке. Да и что может лучше сплотить коллектив, чем совместное торжество?
Меню для корпоративов могут предложить самое разнообразное, с учетом пожеланий любого клиента (если необходимо, приготовят и диетические блюда – те, у кого проблемы со здоровьем, тоже ведь хотят вкусно поесть). Праздничный стол в «Chişinău cafe» накрывают очень красиво. Но не все же только за столом сидеть! Поэтому гостям приготовлена обширная танцевально-развлекательная программа с живой музыкой.
Несколько заявок на проведение корпоративных праздников уже поступило. Но ведь в «Chişinău cafe» целых три банкетных зала, так что свободные места пока еще есть, их можно зарезервировать. А если по каким-то причинам в некоторых коллективах не получается отпраздновать Международный женский день заблаговременно, это можно сделать и позже – работники кафе-бара готовы организовать банкет тогда, когда пожелает заказчик.
А непосредственно в день 8 марта развлекательная программа начинается в 18.00. Столики нужно резервировать заблаговременно. И, если хочется какого-то особого угощения, об этом надо сказать заранее, чтобы у поваров было время выполнить заказ к нужному сроку. А можно выбрать что-то из обширного меню заведения. Но, заметим, в «Chişinău cafe» нет никакой обязаловки: мол, если резервируешь столик, сделай заказ на такую-то сумму. И, к примеру, молодая пара, у которой в кошельках пустовато, может провести весь вечер только с кофе или мороженым, или всего лишь выпив по бокалу шампанского. Танцы, песни, веселье гарантированы всем. А уж приятных впечатлений хватит надолго, и наверняка многим захочется сюда не раз вернуться.
Кстати, банкеты, фуршеты, юбилеи, свадьбы, кумэтрии, дни рождения, детские праздники, выпускные балы в «Chişinău cafe» организуют так, что просто загляденье. Тот, кто хоть раз отметил здесь какое-нибудь событие, не променяет это заведение ни на какое другое. Проверено на многолетнем опыте.
Напомним: «Chişinău cafe» расположено очень удобно, в самом центре города. Сюда легко добираться из любой точки, есть где оставить машину: имеется огороженная парковка.
Скажем «Нет!» одиночеству
Есть у «Chişinău cafe» поистине уникальная «фишка». По пятницам, субботам и воскресеньям здесь проводятся ретро-вечеринки для тех, кому «за 30-40-50…». Эта идея давно пришла в голову директору кафе-бара Марку Ракляру, и он ее последовательно реализует. «Не понимаю, – говорит он, – почему об этих людях никто не думает. Ночные клубы забиты молодежью, а людям постарше, у которых по каким-то причинам нет пары или ограничен круг общения, пойти некуда. А ведь именно общения им остро не хватает, да и потанцевать, повеселиться многим хочется. У нас они знакомятся, находят круг близких по духу, по интересам людей. И продолжают потом встречаться уже вне стен кафе. Вместе ходят в театры, на прогулки, обсуждают какие-то события, обмениваются мнениями. В Кишиневе такого нет больше нигде».
Очень важно: вход на эти ретро-вечеринки бесплатный. И, опять же, никто никого не заставляет делать крупный заказ. Бывает, люди весь вечер только чай пьют, музыку слушают, танцуют, отдыхают душой, отвлекаются от повседневных забот. Музыканты играют с шести вечера и до полуночи. Но, если посетители уж очень раззадорятся, можно и до утра гулять: «Chişinău cafe» работает круглосуточно.
Согласитесь, отличное начинание. Можно и отдохнуть, и повеселиться, и новые знакомства завести. И выходные нескучно пройдут. А кому-то (чем черт не шутит!) судьба может и вторую половинку подарить, и «Chişinău cafe» окажется счастливым местом (такие, между прочим, уже есть). В общем, всех здесь ждут, всем будут рады и обязательно постараются сделать каждый вечер незабываемым.
Вообще в «Chişinău cafe» всегда себя прекрасно чувствуют и взрослые, и маленькие гости. И цены здесь, что немаловажно, достаточно демократичные, а при заказе банкетов всегда можно найти решение, устраивающее обе стороны.
Встретимся у Марка
Организовывать такие вечера никто Марка Ракляра не заставляет. Он делает это по собственной инициативе и уж точно не ради выгоды. Это у него натура беспокойная, не дает ездить только по проторенной колее. Он всегда ищет, изобретает что-то новое.
Вот и сейчас Марк занят подготовкой к осуществлению очередной своей задумки. И опять хочет создать нечто такое, чего до сих пор в Кишиневе нет. Существует много заведений общепита, специализирующихся на определенных кухнях – молдавской, европейской, японской, азиатской и других. Ракляр решил собрать их всех под одной крышей, под одним брендом. Вскоре откроется «Марк-кафе», где будут сосредоточены кухни разных народов мира. Конечно, молдавская, обязательно русская, грузинская, турецкая, еврейская, европейская, латиноамериканская, прежде всего мексиканская, непременно японская (и сегодня многие посетители «Chişinău cafe» спрашивают суши, но пока им приходится отказывать: найти специалиста, умеющего правильно готовить это блюдо, не так-то просто).
Целый ряд блюд этих национальных кухонь уже готовят в «Chişinău cafe», их вам подадут, если закажете. Ну а в новом заведении можно будет, не сходя с места, совершить настоящее кулинарное путешествие. Где вы еще получите такую возможность? А представляете, как здорово будет организовать вечеринку, скажем, в японском стиле? Или фуршет по-турецки, к примеру? Или грузинскую свадьбу?
Сейчас подбирается подходящее помещение, готовится к регистрации новый бренд, идут переговоры по закупке оборудования. А вы, уважаемые читатели, следите за нашей информацией: о начале кулинарных круизов в «Марк-кафе» мы обязательно сообщим.
А пока не забудьте заглянуть в «Chişinău cafe». Ведь какая бы ни была погода, здесь всегда тепло, светло, уютно. Проведите тут праздники, и вам обеспечен полный набор удовольствий – непринужденная атмосфера, отличное обслуживание, вкусное угощение, интересная программа. И, разумеется, прекрасное настроение. Гарантируем!
Елена ЛИТОВЦЕВА.
Заказы на обслуживание в «Chişinău cafe» принимаются по телефонам 068279800, 079619310.
Гостей ждут по адресу:бульвар Негруцци, 7, правое крыло гостиницы «Chişinău».