Кишиневские новости

В Молдове повысилась стоимость медицинских услуг

Один из первых сюрпризов 2017 года: с 10 февраля существенно по­дорожали услуги учреждений здра­воохранения. В этот день вступил в силу обновленный Единый каталог тарифов. «Существенно» сказано не для красного словца. Повышение тарифов на обследования, консуль­тации специалистов, пребывание в стационаре, операции оказалось двух-трех-четырехкратным.

К примеру, день пребывания в те­рапевтическом отделении обойдется в 209 леев, а не в 144, как прежде. Стоимость пребывания в хирургическом отделении и отделении кардиологии повысилась с 218 до 345 леев. Один день пребывания в кар­диохирургическом отделении будет сто­ить 446 леев вместо 299, а день в реани­мации — 1000 леев, а не 533, как это было раньше. За питание и медикаменты при­дется платить отдельно.

Увеличилась стоимость проведения операций. Например, хирургическое вмешательство при аневризме перифе­рических артерий будет стоить 4,6 тыс. леев, тогда как раньше она оценивалась в 1,9 тыс. леев. Стоимость операции по удалению опухоли молочной железы составит 2000 леев вместо 500.

Если же говорить о высокотехноло­гичных исследованиях, за них, в зависи­мости от сложности, придется заплатить от нескольких тысяч до нескольких де­сятков тысяч леев. Подорожали и стома­тологические услуги в государственных учреждениях.

Прежде всего это коснется неза­страхованных пациентов, у которых нет медицинского полиса. Но и Нацио­нальная компания медицинского стра­хования должна теперь перезаключить контракты с лечебными учреждениями с учетом новых тарифов. А поскольку раз­мер отчислений в фонд страховой ме­дицины не увеличился в нынешнем году, легко сделать вывод, что объем услуг и для обладателей полисов существенно уменьшится. И до сих пор направления на мало-мальски сложное обследование приходилось ждать месяцами, теперь этот срок, судя по всему, существен­но увеличится. Поэтому многие из тех, у кого есть полис, но кому состояние здоровья не позволяло так долго ждать, предпочитали пройти обследование или консультацию специалиста на платной основе. Вряд ли от этой практики можно будет отказаться, но вот брешь в семей­ном бюджете окажется куда более вну­шительной. Да и, что греха таить, даже за услуги по полису сегодня приходится благодарить врачей. Выросли тарифы – вырастет и размер благодарности.

Повышение тарифов на медицин­ские услуги объясняется тем, что в по­следний раз они пересматривались в 2011 году. И, по словам руководителей лечебных учреждений, уже не покрыва­ют расходы. Действительно, с тех пор стоимость коммунальных услуг, к при­меру, ощутимо повысилась. Дорожали и продукты, и лекарства, так что медиков можно понять.

Но вот о реальном увеличении зар­плат врачам и медсестрам в результате изменения тарифов что-то не слышно. Да и на повышение качества услуг, чест­но говоря, рассчитывать не приходится. А о перспективах роста доходов пациен­тов, что позволило бы им оплатить подо­рожавшие услуги, и говорить не прихо­дится. Не болит об этом голова у нашего государства.

В общем, осталось повторить то, что уже говорили неоднократно: старайтесь не болеть. Побольше пользуйтесь народ­ными средствами. А уж к врачу – только в крайнем случае. Жаль, но других советов в наших реалиях нет.

Елена РОЙТБУРД.