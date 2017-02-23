Кишиневские новости

Дорого! Еще дороже!
В Молдове повысилась стоимость медицинских услуг
Один из первых сюрпризов 2017 года: с 10 февраля существенно подорожали услуги учреждений здравоохранения. В этот день вступил в силу обновленный Единый каталог тарифов. «Существенно» сказано не для красного словца. Повышение тарифов на обследования, консультации специалистов, пребывание в стационаре, операции оказалось двух-трех-четырехкратным.
К примеру, день пребывания в терапевтическом отделении обойдется в 209 леев, а не в 144, как прежде. Стоимость пребывания в хирургическом отделении и отделении кардиологии повысилась с 218 до 345 леев. Один день пребывания в кардиохирургическом отделении будет стоить 446 леев вместо 299, а день в реанимации — 1000 леев, а не 533, как это было раньше. За питание и медикаменты придется платить отдельно.
Увеличилась стоимость проведения операций. Например, хирургическое вмешательство при аневризме периферических артерий будет стоить 4,6 тыс. леев, тогда как раньше она оценивалась в 1,9 тыс. леев. Стоимость операции по удалению опухоли молочной железы составит 2000 леев вместо 500.
Если же говорить о высокотехнологичных исследованиях, за них, в зависимости от сложности, придется заплатить от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч леев. Подорожали и стоматологические услуги в государственных учреждениях.
Прежде всего это коснется незастрахованных пациентов, у которых нет медицинского полиса. Но и Национальная компания медицинского страхования должна теперь перезаключить контракты с лечебными учреждениями с учетом новых тарифов. А поскольку размер отчислений в фонд страховой медицины не увеличился в нынешнем году, легко сделать вывод, что объем услуг и для обладателей полисов существенно уменьшится. И до сих пор направления на мало-мальски сложное обследование приходилось ждать месяцами, теперь этот срок, судя по всему, существенно увеличится. Поэтому многие из тех, у кого есть полис, но кому состояние здоровья не позволяло так долго ждать, предпочитали пройти обследование или консультацию специалиста на платной основе. Вряд ли от этой практики можно будет отказаться, но вот брешь в семейном бюджете окажется куда более внушительной. Да и, что греха таить, даже за услуги по полису сегодня приходится благодарить врачей. Выросли тарифы – вырастет и размер благодарности.
Повышение тарифов на медицинские услуги объясняется тем, что в последний раз они пересматривались в 2011 году. И, по словам руководителей лечебных учреждений, уже не покрывают расходы. Действительно, с тех пор стоимость коммунальных услуг, к примеру, ощутимо повысилась. Дорожали и продукты, и лекарства, так что медиков можно понять.
Но вот о реальном увеличении зарплат врачам и медсестрам в результате изменения тарифов что-то не слышно. Да и на повышение качества услуг, честно говоря, рассчитывать не приходится. А о перспективах роста доходов пациентов, что позволило бы им оплатить подорожавшие услуги, и говорить не приходится. Не болит об этом голова у нашего государства.
В общем, осталось повторить то, что уже говорили неоднократно: старайтесь не болеть. Побольше пользуйтесь народными средствами. А уж к врачу – только в крайнем случае. Жаль, но других советов в наших реалиях нет.
Елена РОЙТБУРД.