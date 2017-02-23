Кишиневские новости

Повышение платы за проезд в маршрутках неизбежно, как возвращение Киртоакэ

Владельцы кишинёвских фирм-перевозчиков обратились к город­ским властям с просьбой увеличить тарифы на проезд в маршрутных такси. Об этом на еженедельном оперативном заседании служб мэ­рии рассказал Лилиан Копач, гла­ва управления менеджмента транс­порта.

Как утверждает чиновник, бизнес на перевозках маршрутными такси стал убыточным. Раньше в Кишиневе и при­городах пассажиров обслуживало 1400 транспортных единиц, ныне – всего 1230. «Здесь есть целый комплекс проблем – рост цен на топливо, запчасти и, не в последнюю очередь, тариф в три лея за проезд, установленный еще в 2006 году», – пояснил Копач коллегам.

По его словам, на некоторых марш­рутах интервалы прибытия машин дохо­дят до получаса. Но есть, видимо, одно волшебное средство, которое все может исправить – надо просто повысить плату за проезд…

Копача поддержал вице-примар Нистор Грозаву, в отсутствие мэра он традиционно проводит оперативные за­седания. Заместитель Дорина Киртоакэ заявил с уверенностью, что повышение тарифов неизбежно. Вопрос только в том, когда это произойдет.

В 2010-м и 2014 годах владельцы транспортных фирм уже провоцировали забастовки водителей маршрутных так­си. Тогда они требовали повышение ра­зовой оплаты за проезд до пяти-восьми леев. Сейчас, пока неофициально, назы­вается сумма в восемь-десять леев. Еще несколько лет назад мэр намеревался из­гнать маршрутные такси за черту города, доверив им обслуживание пригородов, а взамен – наполнить столичные улицы бе­лорусскими троллейбусами. Но отчего-то не сложилось.

Возможно, в минувший понедельник в голове у Дорина Киртоакэ появилась бы очередная блестящая идея относи­тельно решения транспортных проблем Кишинева, но градоначальник в столице отсутствовал. Он поехал в Бухарест на собрание примаров Румынии, где разга­гольствовал о том как превращает «цве­ток из камня» в европейский город.

Евгений ГОЛЬША.