Кишиневские новости

Маршрутки позора
Повышение платы за проезд в маршрутках неизбежно, как возвращение Киртоакэ
Владельцы кишинёвских фирм-перевозчиков обратились к городским властям с просьбой увеличить тарифы на проезд в маршрутных такси. Об этом на еженедельном оперативном заседании служб мэрии рассказал Лилиан Копач, глава управления менеджмента транспорта.
Как утверждает чиновник, бизнес на перевозках маршрутными такси стал убыточным. Раньше в Кишиневе и пригородах пассажиров обслуживало 1400 транспортных единиц, ныне – всего 1230. «Здесь есть целый комплекс проблем – рост цен на топливо, запчасти и, не в последнюю очередь, тариф в три лея за проезд, установленный еще в 2006 году», – пояснил Копач коллегам.
По его словам, на некоторых маршрутах интервалы прибытия машин доходят до получаса. Но есть, видимо, одно волшебное средство, которое все может исправить – надо просто повысить плату за проезд…
Копача поддержал вице-примар Нистор Грозаву, в отсутствие мэра он традиционно проводит оперативные заседания. Заместитель Дорина Киртоакэ заявил с уверенностью, что повышение тарифов неизбежно. Вопрос только в том, когда это произойдет.
В 2010-м и 2014 годах владельцы транспортных фирм уже провоцировали забастовки водителей маршрутных такси. Тогда они требовали повышение разовой оплаты за проезд до пяти-восьми леев. Сейчас, пока неофициально, называется сумма в восемь-десять леев. Еще несколько лет назад мэр намеревался изгнать маршрутные такси за черту города, доверив им обслуживание пригородов, а взамен – наполнить столичные улицы белорусскими троллейбусами. Но отчего-то не сложилось.
Возможно, в минувший понедельник в голове у Дорина Киртоакэ появилась бы очередная блестящая идея относительно решения транспортных проблем Кишинева, но градоначальник в столице отсутствовал. Он поехал в Бухарест на собрание примаров Румынии, где разгагольствовал о том как превращает «цветок из камня» в европейский город.
Евгений ГОЛЬША.