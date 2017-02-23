Кишиневские новости

Проевропейцы к взаимопониманию с президентом не готовы
Но глава государства от своих намерений не отказывается
Во вторник Игорь Додон провел первую встречу с председателем парламента Андрианом Канду и премьер-министром Павлом Филипом. Стороны обсудили ключевые темы, волнующие большинство граждан страны. Глава государства в очередной раз обозначил свою позицию по многим вопросам, подчеркнув, что, несмотря на разногласия с главами законодательного органа и правительства, он будет настаивать на том, чтобы решения по этим проблемам были приняты в интересах народа.
Соглашение об ассоциации с ЕС и соглашение о сотрудничестве с ЕАЭС
На брифинге по окончании встречи глава государства отметил, что довел до сведения Андриана Канду и Павла Филипа свою позицию по поводу результатов внедрения Соглашения об ассоциации Молдовы и ЕС:
— Я сказал, что есть большие проблемы, связанные с реализацией этого соглашения, и что вследствие его подписания уровень доверия граждан к европейской интеграции стал самым низким за последние десять лет. Подтвердил, что, если народ или парламентское большинство потребует аннулирования этого соглашения, президент поддержит это намерение.
Глава государства также проинформировал руководителей парламента и правительства о том, что 3-4 апреля планирует подписать Соглашение о сотрудничестве с Евразийской экономической комиссией, и что этот документ не будет противоречить другим, подписанным на данный момент Молдовой.
Изменение Конституции для назначения досрочных парламентских выборов
Кроме того, Игорь Додон сообщил, что в ближайшие дни выступит с инициативой об изменении Конституции РМ для того, чтобы президент получил право роспуска парламента в иных случаях, чем те, что предусмотрены действующим законом.
— Я остаюсь верен своей позиции и выступаю за досрочные парламентские выборы, как этого хочет большинство граждан Молдовы. В ближайшие дни мы выйдем к парламенту с этой инициативой и надеемся, что она будет рассмотрена.
Президент отметил, что в настоящее время рассматриваются две возможности: изменение только той статьи, которая касается роспуска парламента, или же концептуальные поправки в Конституцию РМ и превращение Молдовы в президентскую республику.
Аннулирование закона о миллиарде
Тема украденного из финансово-банковской системы страны миллиарда долларов стала одной из ключевых в повестке встречи Игоря Додона с Андрианом Канду и Павлом Филипом.
Глава государства подчеркнул: его инициатива по аннулированию закона, перекладывающего возврат украденных денег на плечи населения, – одна из первоочередных, интересующих большинство граждан страны.
— Я буду настаивать на том, чтобы граждане не заплатили ни единого лея за этот миллиард. Я выступил с инициативой об аннулировании этого закона и надеюсь, что вопрос будет в повестке законодательного органа в новой сессии. Если же парламент не примет решение по этому поводу, мы пойдем на референдум и узнаем мнение граждан, – сказал Додон.
Офис НАТО
В рамках встречи президент в очередной раз подтвердил свою позицию относительно открытия офиса НАТО в Кишиневе:
— Нам не нужен этот офис. Если он будет открыт, я буду выступать за его закрытие. Молдова – нейтральная страна, и любая атака на наш нейтралитет непозволительна. Это провокация, открытие такого офиса – не в национальных интересах Республики Молдова.
Индексация пенсий и субсидии
Глава государства напомнил, что в прошлом году в Молдове была принята пенсионная реформа, которую он критиковал:
— Сегодня мы обсудили этот вопрос. На этапе подготовки реформы те, кто ее продвигал, обещали, что она позволит индексировать пенсии больше, чем в прошлые годы. Надеюсь, что это произойдет уже с 1 апреля нынешнего года, – сказал Игорь Додон, отметив, что в ближайшее время по этому поводу пройдут дискуссии советников президентуры и представителей парламента и правительства для поиска единого решения.
Отдельное внимание было уделено вопросу увеличения сезонной помощи фермерам. Додон констатировал, что ситуация в данной области весьма сложная, и именно сейчас, перед началом весенних полевых работ, особенно важно решить этот вопрос.
Глава государства уточнил, что промульгирует закон, предусматривающий, что фонд субсидий в сельское хозяйство составит не менее 2% от государственного бюджета. Однако президент отметил, что будет настаивать на поиске источников для увеличения размера фонда и решении вопроса об увеличении финансовой помощи фермерам.
Единая платформа для решения приднестровского вопроса
Президент особо обратил внимание на то, что, хотя по многим вопросам у него, с одной стороны, и Андриана Канду и Павла Филипа, с другой, диаметрально противоположные мнения, по проблемам, которые касаются национальных интересов, позиция всех государственных учреждений должна быть единой.
По его словам, в первую очередь это относится к вопросу реинтеграции страны.
— Кишинев не может иметь разные позиции, когда беседует с западными или другими партнерами по этой теме. Вопрос может быть решен в формате 5+2 и только в условиях единой позиции всех государственных институтов, – сказал он.