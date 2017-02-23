Кишиневские новости

Но глава государства от своих намерений не отказывается

Во вторник Игорь Додон провел пер­вую встречу с председателем парла­мента Андрианом Канду и премьер-министром Павлом Филипом. Стороны обсудили ключевые темы, волнующие большинство граждан страны. Глава государства в очеред­ной раз обозначил свою позицию по многим вопросам, подчеркнув, что, несмотря на разногласия с главами законодательного органа и прави­тельства, он будет настаивать на том, чтобы решения по этим проблемам были приняты в интересах народа.

Соглашение об ассоциации с ЕС и соглашение о сотрудничестве с ЕАЭС

На брифинге по окончании встречи глава государства отметил, что довел до сведения Андриана Канду и Павла Филипа свою позицию по поводу результатов вне­дрения Соглашения об ассоциации Мол­довы и ЕС:

— Я сказал, что есть большие пробле­мы, связанные с реализацией этого согла­шения, и что вследствие его подписания уровень доверия граждан к европейской интеграции стал самым низким за послед­ние десять лет. Подтвердил, что, если на­род или парламентское большинство по­требует аннулирования этого соглашения, президент поддержит это намерение.

Глава государства также проинформи­ровал руководителей парламента и прави­тельства о том, что 3-4 апреля планирует подписать Соглашение о сотрудничестве с Евразийской экономической комиссией, и что этот документ не будет противоречить другим, подписанным на данный момент Молдовой.

Изменение Конституции для назначения досрочных парламентских выборов

Кроме того, Игорь Додон сообщил, что в ближайшие дни выступит с инициативой об изменении Конституции РМ для того, чтобы президент получил право роспуска парламента в иных случаях, чем те, что предусмотрены действующим законом.

— Я остаюсь верен своей позиции и вы­ступаю за досрочные парламентские выбо­ры, как этого хочет большинство граждан Молдовы. В ближайшие дни мы выйдем к парламенту с этой инициативой и надеем­ся, что она будет рассмотрена.

Президент отметил, что в настоящее время рассматриваются две возможно­сти: изменение только той статьи, которая касается роспуска парламента, или же кон­цептуальные поправки в Конституцию РМ и превращение Молдовы в президентскую республику.

Аннулирование закона о миллиарде

Тема украденного из финансово-банковской системы страны миллиарда долларов стала одной из ключевых в по­вестке встречи Игоря Додона с Андрианом Канду и Павлом Филипом.

Глава государства подчеркнул: его инициатива по аннулированию закона, перекладывающего возврат украденных денег на плечи населения, – одна из пер­воочередных, интересующих большинство граждан страны.

— Я буду настаивать на том, чтобы граж­дане не заплатили ни единого лея за этот миллиард. Я выступил с инициативой об аннулировании этого закона и надеюсь, что вопрос будет в повестке законодательного органа в новой сессии. Если же парламент не примет решение по этому поводу, мы пойдем на референдум и узнаем мнение граждан, – сказал Додон.

Офис НАТО

В рамках встречи президент в очеред­ной раз подтвердил свою позицию относи­тельно открытия офиса НАТО в Кишиневе:

— Нам не нужен этот офис. Если он будет открыт, я буду выступать за его за­крытие. Молдова – нейтральная страна, и любая атака на наш нейтралитет непозво­лительна. Это провокация, открытие такого офиса – не в национальных интересах Ре­спублики Молдова.

Индексация пенсий и субсидии

Глава государства напомнил, что в про­шлом году в Молдове была принята пенси­онная реформа, которую он критиковал:

— Сегодня мы обсудили этот вопрос. На этапе подготовки реформы те, кто ее про­двигал, обещали, что она позволит индек­сировать пенсии больше, чем в прошлые годы. Надеюсь, что это произойдет уже с 1 апреля нынешнего года, – сказал Игорь Додон, отметив, что в ближайшее время по этому поводу пройдут дискуссии со­ветников президентуры и представителей парламента и правительства для поиска единого решения.

Отдельное внимание было уделено вопросу увеличения сезонной помощи фермерам. Додон констатировал, что си­туация в данной области весьма сложная, и именно сейчас, перед началом весенних полевых работ, особенно важно решить этот вопрос.

Глава государства уточнил, что про­мульгирует закон, предусматривающий, что фонд субсидий в сельское хозяйство составит не менее 2% от государственного бюджета. Однако президент отметил, что будет настаивать на поиске источников для увеличения размера фонда и решении во­проса об увеличении финансовой помощи фермерам.

Единая платформа для решения приднестровского вопроса

Президент особо обратил внимание на то, что, хотя по многим вопросам у него, с одной стороны, и Андриана Канду и Павла Филипа, с другой, диаметрально противо­положные мнения, по проблемам, которые касаются национальных интересов, по­зиция всех государственных учреждений должна быть единой.

По его словам, в первую очередь это относится к вопросу реинтеграции стра­ны.

— Кишинев не может иметь разные по­зиции, когда беседует с западными или другими партнерами по этой теме. Вопрос может быть решен в формате 5+2 и только в условиях единой позиции всех государ­ственных институтов, – сказал он.