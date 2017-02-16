Кишиневские новости

В Приднестровье намерены пополнить казну за счет дополнительных штрафов

В Левобережье готовятся изменить меры ответственности за наруше­ния в области валютных операций. В профильных комиссиях Верхов­ного совета обсудили и решили: людей, незаконно продающих доллары и евро или получающих за товары валюту, штрафовать надо активнее.

Не соответствующей закону пред­полагается считать сделку с валютой на 5 тысяч минимальных заработных плат. Пока порогом, за которым следует ад­министративное наказание, считается 30 тысяч минимальных зарплат. При обсуждении законопроекта особо под­черкивалось: граждане, покупающие какой-либо товар за валюту, никакой от­ветственности перед законом нести не будут, она распространяется только на продавцов.

В марте прошлого года в Приднестро­вье грянул валютный кризис. Местные эко­номисты объяснили его падением доходов от экспорта и сокращением объемов пере­водов от трудовых мигрантов. При курсе доллара 11.30 рубля, в отдельные дни за него спекулянты просили 20 «деревянных». Власти утверждают, что кризис в целом преодолен, но в обменных пунктах до сих пор проблематично приобрести валюту за приднестровские рубли.

Евгений ГОЛЬША.