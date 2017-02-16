Кишиневские новости

Валютчиков будут «трясти»
В Приднестровье намерены пополнить казну за счет дополнительных штрафов
В Левобережье готовятся изменить меры ответственности за нарушения в области валютных операций. В профильных комиссиях Верховного совета обсудили и решили: людей, незаконно продающих доллары и евро или получающих за товары валюту, штрафовать надо активнее.
Не соответствующей закону предполагается считать сделку с валютой на 5 тысяч минимальных заработных плат. Пока порогом, за которым следует административное наказание, считается 30 тысяч минимальных зарплат. При обсуждении законопроекта особо подчеркивалось: граждане, покупающие какой-либо товар за валюту, никакой ответственности перед законом нести не будут, она распространяется только на продавцов.
В марте прошлого года в Приднестровье грянул валютный кризис. Местные экономисты объяснили его падением доходов от экспорта и сокращением объемов переводов от трудовых мигрантов. При курсе доллара 11.30 рубля, в отдельные дни за него спекулянты просили 20 «деревянных». Власти утверждают, что кризис в целом преодолен, но в обменных пунктах до сих пор проблематично приобрести валюту за приднестровские рубли.
Евгений ГОЛЬША.