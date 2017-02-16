Кишиневские новости

Проект муниципального бюджета не заслуживает доверия
У советников от ПСРМ к нему много претензий
К середине февраля столица все еще живет без утвержденного бюджета. Вминувший четверг его проект, разработанный Главным финансовым управлением примэрии, обсуждался в первом чтении на заседании Муниципального совета.
Социалисты хотят урезать полномочия генпримара
Советники от Партии социалистов выступили с острой критикой документа. По словам председателя Фракции ПСРМ Иона Чебана, представители политформирования требовали представить проект, согласно законодательству, еще в августе 2016 года, но попал он к советникам только в феврале. Чебан подчеркнул, что в очередной раз проект бюджета поступает на рассмотрение МСК, не пройдя процедуру публичных слушаний. Лидер фракции назвал проект плохо подготовленным, без учета основных бюджетных принципов, без четких приоритетов и количественных показателей. Глава Фракции ПСРМ отметил, что из года в год муниципальный бюджет составляется с нарушением основных бюджетных принципов, а изменения в него вносятся по желанию генпримара. Особо подчеркнул Ион Чебан отсутствие на заседании Дорина Киртоакэ, что происходит неоднократно.
Руководитель фракции заявил, что социалисты будут настаивать на отмене полномочий генерального примара, согласно которым он может вносить изменения в муниципальный бюджет.
Фракция Партии социалистов подготовила к проекту муниципального бюджета ряд замечаний и предложений
Прежде всего, советники отмечают, что проект бюджета-2017 не доработан: он очень скромный и ущербный, так как в нем не учтены рекомендации Счетной палаты, Департамента внутреннего аудита, Финансовой инспекции и других контролирующих органов.
В проект заложен очень низкий процент собственных доходов муниципия – всего 11%. Еще 2% планируется получить от выплаты дивидендов предприятиями с муниципальным капиталом. При этом 3,278 млрд леев или 48% – это перечисления из государственного бюджета, а 17% – заимствования из внешних и внутренних источников.
В процедуре разработки и рассмотрения проекта в первом чтении был нарушен принцип прозрачности в принятии решений. Не было организовано публичное обсуждение в широком формате, в том числе с привлечением независимых экспертов и представителей гражданского общества.
Нет достоверных источников покрытия дефицита бюджета в размере 500 млн леев, определенных на этапе утверждения проекта бюджета в первом чтении. По прогнозам специалистов ПСРМ, в 2017 дефицит исполнения муниципального бюджета составит около 900 млн леев.
Не соблюдаются принципы качественного управления бюджетом, исполнения бюджета на основе реализации программ развития.
Не были выяснены некоторые важные вопросы для разработки бюджета 2017 года:
— какова сумма дефицита бюджета 2016 года, перенесенная на 2017 год;
— какой планируется доход от приватизации и каков перечень подлежащего приватизации имущества;
— не были корректно спланированы собственные доходы от сбора местных налогов и сборов. Упор делается только на налог на недвижимость;
— доход от деятельности 63 компаний, с долей муниципальной собственности, планируется по итогам 2017 года в размере всего 1,150 млн леев;
— непрозрачность доходов от услуг, предоставляемых подразделениями Муниципального совета и примэрии Кишинева, и незапланированных расходов.
Фракция ПСРМ предложила:
— запретить порочную практику личных распоряжений примара по изменению статей расходов;
— увеличить собственные доходы бюджета и оптимизировать затраты с учетом рекомендаций Счетной палаты, Управления внутреннего аудита, Финансовой инспекции и других контролирующих органов;
— увеличить доходы от дивидендов, полученных от доли публичной собственности муниципального совета в предприятиях и в акционерных обществах с 1,15 млн леев до 50 млн леев;
— удвоить доходы от сдачи в аренду земельных участков. Пересмотреть все проекты, разработанные Управлением архитектуры. Организовать публичные слушания по теме уклонений от оплаты аренды;
— утвердить список объектов муниципального имущества, подлежащего приватизации, с тем чтобы избежать его отчуждения при помощи сомнительных схем. Запланировать доходы от продажи муниципальной собственности через аукционы в размере около 100 млн леев.
Тимофей ЗВЯГИНЦЕВ.