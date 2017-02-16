Кишиневские новости

У советников от ПСРМ к нему много претензий

К середине февраля столица все еще жи­вет без утвержденного бюджета. Вминувший четверг его проект, раз­работанный Главным финансовым управле­нием примэрии, обсуждался в первом чтении на заседании Муниципального совета.

Социалисты хотят урезать полномочия генпримара

Советники от Партии социалистов вы­ступили с острой критикой документа. По словам председателя Фракции ПСРМ Иона Чебана, представители политформирования требовали представить проект, согласно законодательству, еще в августе 2016 года, но попал он к советникам только в февра­ле. Чебан подчеркнул, что в очередной раз проект бюджета поступает на рассмотре­ние МСК, не пройдя процедуру публичных слушаний. Лидер фракции назвал проект плохо подготовленным, без учета основных бюджетных принципов, без четких приори­тетов и количественных показателей. Глава Фракции ПСРМ отметил, что из года в год муниципальный бюджет составляется с на­рушением основных бюджетных принципов, а изменения в него вносятся по желанию генпримара. Особо подчеркнул Ион Чебан отсутствие на заседании Дорина Киртоакэ, что происходит неоднократно.

Руководитель фракции заявил, что со­циалисты будут настаивать на отмене пол­номочий генерального примара, согласно которым он может вносить изменения в му­ниципальный бюджет.

Фракция Партии социалистов подготовила к проекту муниципального бюджета ряд замечаний и предложений

Прежде всего, советники отмечают, что проект бюджета-2017 не доработан: он очень скромный и ущербный, так как в нем не учтены рекомендации Счетной палаты, Департамента внутреннего аудита, Финан­совой инспекции и других контролирующих органов.

В проект заложен очень низкий про­цент собственных доходов муниципия – всего 11%. Еще 2% планируется получить от выплаты дивидендов предприятиями с муниципальным капиталом. При этом 3,278 млрд леев или 48% – это перечисления из государственного бюджета, а 17% – заим­ствования из внешних и внутренних источ­ников.

В процедуре разработки и рассмо­трения проекта в первом чтении был нарушен принцип прозрачности в при­нятии решений. Не было организовано пу­бличное обсуждение в широком формате, в том числе с привлечением независимых экспертов и представителей гражданского общества.

Нет достоверных источников покры­тия дефицита бюджета в размере 500 млн леев, определенных на этапе утверж­дения проекта бюджета в первом чтении. По прогнозам специалистов ПСРМ, в 2017 де­фицит исполнения муниципального бюдже­та составит около 900 млн леев.

Не соблюдаются принципы качествен­ного управления бюджетом, исполнения бюджета на основе реализации программ развития.

Не были выяснены некоторые важ­ные вопросы для разработки бюджета 2017 года:

— какова сумма дефицита бюджета 2016 года, перенесенная на 2017 год;

— какой планируется доход от привати­зации и каков перечень подлежащего при­ватизации имущества;

— не были корректно спланированы соб­ственные доходы от сбора местных налогов и сборов. Упор делается только на налог на недвижимость;

— доход от деятельности 63 компаний, с долей муниципальной собственности, пла­нируется по итогам 2017 года в размере все­го 1,150 млн леев;

— непрозрачность доходов от услуг, предоставляемых подразделениями Муни­ципального совета и примэрии Кишинева, и незапланированных расходов.

Фракция ПСРМ предложила:

— запретить порочную практику личных распоряжений примара по изменению ста­тей расходов;

— увеличить собственные доходы бюдже­та и оптимизировать затраты с учетом реко­мендаций Счетной палаты, Управления вну­треннего аудита, Финансовой инспекции и других контролирующих органов;

— увеличить доходы от дивидендов, по­лученных от доли публичной собственности муниципального совета в предприятиях и в акционерных обществах с 1,15 млн леев до 50 млн леев;

— удвоить доходы от сдачи в аренду зе­мельных участков. Пересмотреть все проек­ты, разработанные Управлением архитек­туры. Организовать публичные слушания по теме уклонений от оплаты аренды;

— утвердить список объектов муници­пального имущества, подлежащего при­ватизации, с тем чтобы избежать его от­чуждения при помощи сомнительных схем. Запланировать доходы от продажи муниципальной собственности через аук­ционы в размере около 100 млн леев.

Тимофей ЗВЯГИНЦЕВ.