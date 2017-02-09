Кишиневские новости

Прошло два года с момента подписания Соглашения об Ассоциации с ЕС

В СМИ обнародован аналитический материал, подготовленный президентом РМ И.Додоном, в котором всесторонне рассматриваются итоги того, чего наша страна добилась в ходе своего «ассоциированного» движения к европейским нормам и стандартам. «Этот материал, – пишет президент, – изложен без какой-либо политической подоплёки, принимая во внимание исключительно сухие цифры, рейтинги и оценки, данные Молдове местными и зарубежными организациями».

Основные ожидания от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС

Перед подписанием Соглашения об ассоциации проводились активные PR-кампании с целью убеждения молдавского общества в выгодах и преимуществах такого соглашения. В этих кампаниях использовались данные экономических прогнозов, согласно которым вследствие внедрения Соглашения с ЕС в краткосрочной перспективе ВВП Молдовы увеличится на 3,2%, экспорт – на 14,8%, импорт – на 6,4%, заработная плата – на 3,1%, а потребительские цены уменьшатся на 1,0%.

Ожидалось, что подписание Соглашения об ассоциации со странами ЕС и создание зоны свободной торговли приведет к открытию европейского рынка и росту экспорта молдавских товаров, к усилению инвестиционной привлекательности Молдовы и увеличению притока иностранных инвестиций, к устойчивой внешней финансовой поддержке реформ.

Однако большинство ожиданий не оправдалось.

Внешняя торговля

С 1 сентября 2014 г. были отменены таможенные пошлины на большую часть молдавского экспорта в ЕС (около 90% объема поставок), что должно было содействовать росту экспорта в ЕС.

Однако бурного роста экспорта в страны ЕС не произошло. С 1 сентября по декабрь 2014 г. экспорт уменьшился на 0,4%, в 2015 г. – на 2,3%, в январе-августе 2016 г. – на 1,3%. Справедливости ради отметим, что за 11 месяцев 2016 г. экспорт в ЕС показал рост в 7,2%.

За период с 1 сентября 2014 г. по август 2016 г. в условиях свободной торговли с ЕС экспорт в страны Европейского союза уменьшился на 41 млн долл. Как было сказано выше, лишь осенью 2016 г. наметился рост, что связано с хорошим урожаем и сезонными факторами. Поэтому рост экспорта на рынок ЕС пока нельзя считать тенденцией.

В то же время наметилась тенденция роста импорта из европейских стран ряда агропродовольственных товаров – тех, которые наша страна способна производить качественно и в больших количествах, – овощей (томатов, лука, капусты, салата, моркови и пр.), яблок, кукурузы, сахара и др. Так, в 2015 г., по сравнению с 2014 г., вырос импорт яиц птицы – с 11,0 тыс. т до 20,9 тыс. т (в 1,9 раза), томатов – с 0,2 тыс. т до 0,9 тыс. т (в 4,5 раза), яблок – с 0,3 тыс. т до 1,1 тыс. т (в 3,7 раза), сахара – с 6,3 тыс. т до 8,1 тыс. т (в 1,3 раза). В 2016 г. отмечался рост импорта из ЕС молока и сметаны, яблок, кукурузы, сахара.

Таким образом, подписание Соглашения об ассоциации с ЕС не улучшило экспортных позиций Молдовы на рынках стран ЕС. Открытие для Молдовы рынков стран ЕС сопровождалось катастрофическим ухудшением условий экспорта молдавской продукции на российский рынок.

После подписания Молдовой Соглашения об ассоциации с ЕС с июля 2014 г. РФ начала вводить ограничения на поставки товаров из Молдовы (фрукты, плодоовощные консервы, вино), поскольку не были учтены ее торгово-экономические интересы и не проведены необходимые консультации. В итоге с июля 2014 по август 2016 г. экспорт молдавских товаров на российский рынок снизился на 325 млн долл.

Иностранные инвестиции

Ожидания большого притока иностранных инвестиций в молдавскую экономику, связываемые с подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС, и вступления в силу режима свободной торговли не оправдались.

Динамика притока прямых иностранных инвестиций в экономику страны следующая:

– в 4-ом квартале 2014 г. приток инвестиций снизился на 3,5%, в 2015 г. он увеличился на 13,9%;

– за 9 месяцев 2016 г. приток прямых иностранных инвестиций сократился на 41,7% и составил всего 112 млн долл. – это самый низкий абсолютный показатель с 2005 г.

В целом за 2 года действия Соглашения об ассоциации с ЕС приток прямых иностранных инвестиций в экономику Молдовы оказался на 17% меньше, чем за 2 года до начала действия Соглашения с ЕС (за октябрь 2014 г. – сентябрь 2016 г. он составил 389 млн долл., за октябрь 2012 г. – сентябрь 2014 г. – 468 млн долл.).

Также в последние годы в Молдове сокращался общий объем инвестиций в основной капитал, в том числе уменьшался объем инвестиций, осуществляемых за счет средств иностранных инвесторов. В 2015 г. объем инвестиций, осуществленных за счет средств иностранных инвесторов, уменьшился на 4,5%, в январе-сентябре 2016 г. – практически на 1/3 (на 32,8%).

Учитывая вышесказанное, можно констатировать, что не только ожидания и прогнозы не сбылись, но ситуация существенно ухудшилась.

Долговое бремя

За последние два года значительно возрос государственный долг, как внутренний, так и внешний. Если, к примеру, в конце 2009 г. внутренний долг составлял 5,1 млрд леев, то к концу 2016 г. он увеличился более чем в 4 раза и составил 21,5 млрд леев.

За этот же период внешний долг в леевом выражении увеличился с 9,5 млрд леев до 29,3 млрд леев, то есть более чем в 3 раза. Основная причина – кража 1 млрд долл. и отнесение на государственный долг кредитов Нацбанка, которые он предоставил трем коммерческим банкам. Другая причина – рост внешних заимствований.

Общий государственный долг возрос с 14,6 млрд леев в 2009 г. до 50,8 млрд леев в 2016г.

При сложившихся низких темпах экономического развития постоянный рост государственного долга становится весьма обременительным. Заметим, что государственный долг в расчете на душу населения вырос с 2009 г. по 2015 г. в 2,3 раза – с 4,1 тыс. леев до 9,4 тыс. леев.

Пока нет официальных данных о ВВП за 2016 г. Однако в 2015 г., по сравнению с 2014 г., ВВП на душу населения в долларовом эквиваленте уменьшился с 2244 долл. до 1833 долл. или на 18%, в то время как государственный долг на душу населения увеличился на 22%.

Восприятие гражданами ситуации в РМ

Предельно негативную оценку положения дел в стране дают граждане Молдовы. Проводится много социологических опросов. Мы остановимся на результатах одного из них – «Барометра общественного мнения», проводимого Центром социологических исследований и маркетинга «CBS-AXA».

Изменения в восприятии населением Молдовы внутренней экономической и политической ситуации. Если в ноябре 2014 г. доля тех, кто считал, что экономическая ситуация в стране ухудшилась по сравнению с прошлым годом, составляла 29%, то в октябре 2016 г. она составила 63%, т.е. увеличилась более чем в два раза.

Доверие населения к власти значительно снизилось. Если в ноябре 2009 г. правительству доверяло 44% населения, то в октябре 2016 г. – всего 9%. Ещё более снизилось доверие к парламенту страны: если в ноябре 2009 г. парламенту доверяли 41% опрошенных, то в октябре 2016 г. – всего 6%. Таким образом, доверие народа Молдовы к правящей коалиции, которую нам ставят постоянно «в пример», упало почти в 7 раз.

Нынешнее руководство страны не смогло убедить граждан страны в своих успехах в деле построения правового государства. Если в 2008-2009 гг. органам юстиции доверяли 37% граждан, то в октябре 2016 г. этот показатель составил всего 8%, снизившись в 4,6 раза.

У Молдовы нет никаких успехов в построении правового государства. Доля лиц, доверяющих органам юстиции, упала с 31% в 2005 г. (37% в 2008-2009 гг.) до 8% в конце 2016 г.

Если в ноябре 2014 г. 61% населения страны считали, что Молдова движется в неправильном направлении, то спустя год после начала реализации Соглашения об ассоциации этот показатель составил 84%.

Ухудшение экономической, социальной и политической ситуации, неощутимость большинством населения результатов европейской интеграции и финансовой поддержки доноров вызвали падение в 2 раза доли сторонников европейского вектора развития.

Если в конце 2009 г. за интеграцию с Европейским союзом выступали 63% граждан Молдовы, то в конце 2016 г. – всего 38%. При этом существенно возросла доля населения, настроенного против интеграции республики в ЕС, – с 12% в 2009 г. до 37% в конце 2016г.

Оценка международными организациями положения дел в РМ. Международные индексы

Несмотря на положительную риторику в отношении развития Республики Молдова по разным направлениям со стороны правительства, а также международных партнёров, за годы действия Соглашения об ассоциации большинство международных рейтингов и индексов демонстрируют негативную динамику, независимо от оцениваемой сферы. Приведем лишь некоторые показатели из отчётов известных и всемирно признанных организаций.

Коррупция. Согласно данным одной из самых авторитетных организаций в мире –Transparency International – Молдова существенно ухудшила свой рейтинг по индексу восприятия коррупции в 2016 г., опустившись на целых 20 позиций – с 103-го места на 123-е.

Также, согласно отчету Всемирного экономического форума 2014-2015, впервые с 1991 года Молдова была названа страной с самой коррумпированной судебной системой в мире, заняв последнее 144-ое место.

Cвобода масс-медиа. Есть серьёзные проблемы и в сфере свободы слова и деятельности СМИ. Согласно отчёту «Всемирный индекс свободы прессы», ежегодно представляемому организацией «Репортёры без границ», в период с 2014 г. по 2016 г. Молдова опустилась на 20 позиций.

Также существенный спад в области защиты свободы слова отмечает известная организация «Freedom House». В период с 2014 г. по 2016 г. Молдова потеряла три позиции в рейтинге, а отечественные СМИ признаны «частично свободными».

Индекс глобальной конкурентоспособности. За 2 года, прошедшие после подписания Соглашения об ассоциации, у Молдовы резко ухудшились показатели, включаемые в индекс глобальной конкурентоспособности. Республика опустилась в рейтинге стран мира на 18 пунктов – с 82-го места в 2014-2015 гг. на 100-ое место в 2016-2017 гг. Падение произошло по таким важным позициям как «институты», «эффективность рынка товаров и услуг», «конкурентоспособность компаний».

Издание Wall Street Journal и аналитический центр Heritage Foundation в своем исследовании индекса экономической свободы (2015 г.) отнесли Молдову к категории стран с преимущественно несвободной экономикой. Страна потеряла позиции в рейтинге стран по индексу экономической свободы, заняв 117-ое место из 178 стран мира.

Индекс процветания стран. Данный индекс отражает качество экономики, бизнес-среду, государственное управление, образование, здравоохранение, социальный капитал, личные свободы, безопасность, окружающую среду. Согласно данным последних двух лет, Молдова опустилась на 7 позиций – с 89-го места в 2014 г. до 96-го в 2016 г.

Мы пытались обратить ваше внимание лишь на основные показатели и международные оценки развития Республики Молдова за последние два года, прошедшие после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Отметим еще очень важные и, к сожалению, негативные тенденции – более 100 граждан Молдовы ежедневно покидают страну, идёт массовый отток рабочей силы, в том числе квалифицированной, число пенсионеров растёт, а число официально работающих и платящих взносы в пенсионный фонд уменьшается. Несмотря на все заверения, что все идет хорошо, как минимум, приведенные выше данные, как и ряд других, показывают обратное.

Выводы пусть каждый делает сам.

Что делать в этой ситуации? В ближайшее время представим общественности комплексную программу социально-экономического развития страны. Нужно начинать делать изменения во всех секторах и вставать на путь развития.

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