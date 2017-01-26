Кишиневские новости

Чем похвалился премьер после 365 дней работы

В прошлую пятницу исполнился ровно год с того дня, как под негодующий акком­панемент протестов многотысячной толпы парламент в пожар­ном порядке утвердил правительство Павла Филипа. Позже, уже глубокой ночью, тай­но, новоиспеченный кабинет министров принес присягу.

И вот спустя 365 дней глава правительства отчи­тался о проделанной ра­боте. Настроение у Павла Филипа было хорошее: он честно признал, что «чуда сделать не получилось», и все равно расценил достиг­нутые результаты как более чем успешные.

В чем же, по его мне­нию, заключаются успе­хи? Премьер поставил в заслугу своему кабинету подписание новой кредит­ной программы с МВФ, разблокирование внеш­него финансирования, стабилизацию ситуации в банковской системе и в экономике. При этом он не упустил возможности пожаловаться на «тяжелое наследство»: «Мы приняли в свои руки правительство в сложных условиях, в пе­риод глубокого политиче­ского, экономического и социального кризиса. Мы приступили к работе после 2015 года, истощившего страну и в плане денег, и в плане уважения зару­бежных партнеров». О том, что это самое наследство оставило пребывающее у власти с 2009 года проев­ропейское большинство, к которому принадлежит и он сам, Павел Филип предпо­чел умолчать. Не забыл он и про «происки политических противников», пытавшихся блокировать деятельность правительства.

И с гордостью отметил, что, несмотря на все слож­ные обстоятельства, «нам удалось сделать две вещи, которые являются более ценными, чем отчеты: мы восстановили доверие к Молдове в мире. Сегод­ня партнеры по развитию вновь смотрят на нас с до­верием, а это означает и реальные деньги, которые начали поступать в страну. Второй важный момент – нам удалось возродить в народе надежду на лучшее, на то, что в Молдове можно жить так же хорошо, как и в тех странах, куда она экс­портирует рабочую силу».

Что касается реальных денег от добрых зарубеж­ных дядей, Филип похва­лился поддержкой в 700 млн евро со стороны Ев­росоюза, правда, огово­рился: «Если граждане не почувствовали в полной мере эту поддержку – это вина не Евросоюза, а мол­давских властей, которые использовали эти деньги не совсем эффективно». Что именно он понимает под недостаточной эф­фективностью использо­вания средств, премьер не уточнил. Догадывай­тесь, граждане, сами: то ли слишком много денег партнеров по развитию к рукам молдавских чи­новников прилипло, то ли слишком мало. И, похоже, кроме них действительно никакого эффекта от фи­нансовых вливаний никто не почувствовал.

А уж из чего председа­тель правительства заклю­чил, что в народе возроди­лась надежда на лучшее, остается тайной Павла Филипа. По крайней мере, результаты опросов обще­ственного мнения свиде­тельствуют об обратном. Он, конечно, к числу своих достижений причисляет принятие под ответствен­ность правительства, без участия депутатов, закона о перекладывании возвра­та похищенного из банков­ской системы миллиарда долларов на плечи граждан. Этого, мол, потребовал Международный валютный фонд, иначе могли денег не дать. И власть ослушаться не могла. Это так прави­тельство решает задачу, которую сразу после всту­пления в должность Павел Филип назвал приоритет­ной – возврат миллиарда. Только перспектива в тече­ние 25 лет рассчитываться за украденные баснослов­ные суммы из собственно­го кармана точно никакого энтузиазма у населения не вызывает.

Еще достижением пре­мьер назвал то, что впер­вые за последние три года налогово-бюджетная по­литика и государственный бюджет на 2017 год были приняты до наступления этого года. Это можно было бы и вправду посчитать до­стижением, если учесть, что бюджет прошлого года всту­пил в силу в июле 2016-го. А вот если вспомнить, что правительство просто вы­полнило (и то с нарушением сроков) Закон о бюджетном процессе… Разве следова­ние закону – предмет гор­дости, а не норма жизни де­мократического общества, каким наши проевропейцы все время пытаются пред­ставить Молдову?

О развитии экономики, перспективах создания но­вых рабочих мест, реальных мерах борьбы с коррупцией – ни слова. А в ответ на все заданные и не заданные вопросы премьер посове­товал гражданам больше доверять правительству. Звучало это как: «Не ваше дело! Мы лучше знаем, что и как делать!».

Такие вот успехи.

Елена БАРБАРОШ.