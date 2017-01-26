Кишиневские новости

Без году успехи
Чем похвалился премьер после 365 дней работы
В прошлую пятницу исполнился ровно год с того дня, как под негодующий аккомпанемент протестов многотысячной толпы парламент в пожарном порядке утвердил правительство Павла Филипа. Позже, уже глубокой ночью, тайно, новоиспеченный кабинет министров принес присягу.
И вот спустя 365 дней глава правительства отчитался о проделанной работе. Настроение у Павла Филипа было хорошее: он честно признал, что «чуда сделать не получилось», и все равно расценил достигнутые результаты как более чем успешные.
В чем же, по его мнению, заключаются успехи? Премьер поставил в заслугу своему кабинету подписание новой кредитной программы с МВФ, разблокирование внешнего финансирования, стабилизацию ситуации в банковской системе и в экономике. При этом он не упустил возможности пожаловаться на «тяжелое наследство»: «Мы приняли в свои руки правительство в сложных условиях, в период глубокого политического, экономического и социального кризиса. Мы приступили к работе после 2015 года, истощившего страну и в плане денег, и в плане уважения зарубежных партнеров». О том, что это самое наследство оставило пребывающее у власти с 2009 года проевропейское большинство, к которому принадлежит и он сам, Павел Филип предпочел умолчать. Не забыл он и про «происки политических противников», пытавшихся блокировать деятельность правительства.
И с гордостью отметил, что, несмотря на все сложные обстоятельства, «нам удалось сделать две вещи, которые являются более ценными, чем отчеты: мы восстановили доверие к Молдове в мире. Сегодня партнеры по развитию вновь смотрят на нас с доверием, а это означает и реальные деньги, которые начали поступать в страну. Второй важный момент – нам удалось возродить в народе надежду на лучшее, на то, что в Молдове можно жить так же хорошо, как и в тех странах, куда она экспортирует рабочую силу».
Что касается реальных денег от добрых зарубежных дядей, Филип похвалился поддержкой в 700 млн евро со стороны Евросоюза, правда, оговорился: «Если граждане не почувствовали в полной мере эту поддержку – это вина не Евросоюза, а молдавских властей, которые использовали эти деньги не совсем эффективно». Что именно он понимает под недостаточной эффективностью использования средств, премьер не уточнил. Догадывайтесь, граждане, сами: то ли слишком много денег партнеров по развитию к рукам молдавских чиновников прилипло, то ли слишком мало. И, похоже, кроме них действительно никакого эффекта от финансовых вливаний никто не почувствовал.
А уж из чего председатель правительства заключил, что в народе возродилась надежда на лучшее, остается тайной Павла Филипа. По крайней мере, результаты опросов общественного мнения свидетельствуют об обратном. Он, конечно, к числу своих достижений причисляет принятие под ответственность правительства, без участия депутатов, закона о перекладывании возврата похищенного из банковской системы миллиарда долларов на плечи граждан. Этого, мол, потребовал Международный валютный фонд, иначе могли денег не дать. И власть ослушаться не могла. Это так правительство решает задачу, которую сразу после вступления в должность Павел Филип назвал приоритетной – возврат миллиарда. Только перспектива в течение 25 лет рассчитываться за украденные баснословные суммы из собственного кармана точно никакого энтузиазма у населения не вызывает.
Еще достижением премьер назвал то, что впервые за последние три года налогово-бюджетная политика и государственный бюджет на 2017 год были приняты до наступления этого года. Это можно было бы и вправду посчитать достижением, если учесть, что бюджет прошлого года вступил в силу в июле 2016-го. А вот если вспомнить, что правительство просто выполнило (и то с нарушением сроков) Закон о бюджетном процессе… Разве следование закону – предмет гордости, а не норма жизни демократического общества, каким наши проевропейцы все время пытаются представить Молдову?
О развитии экономики, перспективах создания новых рабочих мест, реальных мерах борьбы с коррупцией – ни слова. А в ответ на все заданные и не заданные вопросы премьер посоветовал гражданам больше доверять правительству. Звучало это как: «Не ваше дело! Мы лучше знаем, что и как делать!».
Такие вот успехи.
Елена БАРБАРОШ.
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