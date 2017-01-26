Кишиневские новости

«Советы постороннего» по-молдавски
«Лентяи и пьяницы» представляют угрозу для Румынии, считает молдавский министр
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Республики Молдова Юрий Киринчук встал на защиту территориальной целостности Румынии. В социальных сетях он рекомендовал правительству соседней страны готовиться к худшему и крепить границу, особенно по дельте Дуная и в восточных Карпатах.
Столь ценный совет родился в голове у чиновника после визита Игоря Додона в Москву. Министр обиделся на шутку президента о том, что Румыния де состоит наполовину из молдавской земли, а наполовину из венгерской. «Это не дипломатично, а, скорее всего, оскорбительно для страны, нации, которая воевала, чтобы стать целым государством», – написал в своем блоге Юрий Киринчук.
Ранее министр писал, что сближение Молдовы с Россией – «наихудшее зло, которое может случиться с гражданами» РМ, и назвал русских «лентяями и пьяницами». Напомним, Юрий Киринчук попал в правительство по квоте Либеральной партии.
В свою очередь президент Румынии Клаус Йоханнис на прошлой неделе на встрече с главами иностранных диппредставительств заявил, что поддержит продление экономических санкций против Российской Федерации и на следующий 2018 год. Причина? Москва продолжает милитаризацию Крыма и акватории Черного моря. Также Йоханнис призвал Игоря Додона одуматься и не засматриваться на Восток. «Республика Молдова нуждается в стабильности и продолжении реформ, которые важны для модернизации страны и поддержки европейского курса на благо граждан», – цитируют румынские газеты президента. Также несколько изданий соседней станы назвали «дерзким» поступок Владимира Путина, подарившего Игорю Додону карту Молдавского княжества XVII века.
Юрий Киринчук, считающий Молдову неотъемлемой частью Румынии, также возмущён презентом Путина. Это, видимо, и подвигло чиновника в канун дня рождения Ленина выступить с некими рекомендациями, очень напоминающими «Советы постороннего». Только если у вождя революции в его обращении к «питерским товарищам» говорилось о необходимости действовать против царских войск наступательно, то молдавский министр предлагает Бухаресту «уйти в глухую оборону». Но, так или иначе, все это – пустые фантазии, поскольку нынче угроза Румынии с Марса, пожалуй, кажется более реальной, чем из Москвы.
Александр ЧУДАК.
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