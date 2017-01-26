Кишиневские новости

«Лентяи и пьяницы» представляют угрозу для Румынии, считает молдавский министр

Министр транспорта и дорожной инфраструк­туры Республики Молдова Юрий Киринчук встал на защиту территориальной целостности Румынии. В социальных сетях он рекомендо­вал правительству соседней страны готовить­ся к худшему и крепить границу, особенно по дельте Дуная и в восточных Карпатах.

Столь ценный совет родился в голове у чиновника по­сле визита Игоря Додона в Москву. Министр обиделся на шутку президента о том, что Румыния де состоит наполо­вину из молдавской земли, а наполовину из венгерской. «Это не дипломатично, а, скорее всего, оскорбительно для страны, нации, которая воевала, чтобы стать целым госу­дарством», – написал в своем блоге Юрий Киринчук.

Ранее министр писал, что сближение Молдовы с Россией – «наихудшее зло, которое может случиться с гражданами» РМ, и назвал русских «лентяями и пьяни­цами». Напомним, Юрий Киринчук попал в правитель­ство по квоте Либеральной партии.

В свою очередь президент Румынии Клаус Йоханнис на прошлой неделе на встрече с главами иностранных диппредставительств заявил, что поддержит продление экономических санкций против Российской Федерации и на следующий 2018 год. Причина? Москва продолжает милитаризацию Крыма и акватории Черного моря. Также Йоханнис призвал Игоря Додона одуматься и не засма­триваться на Восток. «Республика Молдова нуждается в стабильности и продолжении реформ, которые важны для модернизации страны и поддержки европейского курса на благо граждан», – цитируют румынские газеты прези­дента. Также несколько изданий соседней станы назвали «дерзким» поступок Владимира Путина, подарившего Иго­рю Додону карту Молдавского княжества XVII века.

Юрий Киринчук, считающий Молдову неотъемле­мой частью Румынии, также возмущён презентом Пу­тина. Это, видимо, и подвигло чиновника в канун дня рождения Ленина выступить с некими рекомендация­ми, очень напоминающими «Советы постороннего». Только если у вождя революции в его обращении к «питерским товарищам» говорилось о необходимо­сти действовать против царских войск наступательно, то молдавский министр предлагает Бухаресту «уйти в глухую оборону». Но, так или иначе, все это – пустые фантазии, поскольку нынче угроза Румынии с Марса, пожалуй, кажется более реальной, чем из Москвы.

Александр ЧУДАК.