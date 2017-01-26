Кишиневские новости

Игорь Додон готов к референдуму

Глава кабинета мини­стров, утвержденный парламентским боль­шинством, может на­вязать свою волю все­народно избранному президенту.

Именно так следует расшифровывать реше­ние, принятое в минувший вторник Конституционным судом после рассмотрения соответствующего запроса от Либеральной партии. В молдавском КС убеждены: если премьер предлагает кандидатуру нового члена правительства, глава госу­дарства может отклонить ее всего лишь раз, а со вто­рого обязан одобрить.

После того, как по ини­циативе Михая Гимпу Ана­тола Шалару вывели из правительства, должность министра обороны пусту­ет. Ее вознамерился занять Валериу Мунтяну, главный эколог страны. Игорь До­дон отказался утверждать в качестве главы военного ведомства очередного ли­берала. Сторонники Гимпу 10 января пожаловались в Конституционный суд.

«Президент Респу­блики Молдова может от­казаться только один раз назначать министра, при этом объяснив свое реше­ние. Премьер-министр мо­жет второй раз предложить ту же кандидатуру, и в этом случае глава государства должен ее принять. Неис­полнение президентом сво­их обязанностей нарушает принцип разделения вет­вей власти. Политическая воля президента не должна мешать премьер-министру осуществлять свои полно­мочия. Главе правитель­ства принадлежит основная роль при назначении и сме­не министров», – зачитывал во вторник вердикт суда Александр Тэнасе.

Решение КС нисколько не смутило и не выбило из колеи Игоря Додона. «Если власти или Конституцион­ный суд считают, что они могут заставить президен­та принять некоторые не­популярные или антисоци­альные решения, они очень сильно заблуждаются. Я скорее пойду на организа­цию референдума и пред­стану перед судом граждан, чем поддамся давлению нынешнего парламентско­го большинства. Граждане будут на моей стороне», – уверен президент.

Комментируя для «МК» трения между вет­вями власти, политолог Алексей Тулбуре конста­тировал: «Конституцион­ный суд уже давно при­нимает решения в пользу Демократической партии и Плахотнюка. Олигарх, в свою очередь, использует суд, чтобы контролировать все институты власти. С этим все понятно. Однако отказ от назначения Мун­тяна министром, отмена Договора об ассоциации, пересмотр учебных про­грамм по истории ничего не изменят. Не нужна во­йна символов в то время, когда страна может рух­нуть под грузом коррупции и воровства. Полагаю надо начинать с референдума о легитимности парламента и правительства».

Александр ТОКАРСКИЙ.