Кишиневские новости

КС против Президента
Игорь Додон готов к референдуму
Глава кабинета министров, утвержденный парламентским большинством, может навязать свою волю всенародно избранному президенту.
Именно так следует расшифровывать решение, принятое в минувший вторник Конституционным судом после рассмотрения соответствующего запроса от Либеральной партии. В молдавском КС убеждены: если премьер предлагает кандидатуру нового члена правительства, глава государства может отклонить ее всего лишь раз, а со второго обязан одобрить.
После того, как по инициативе Михая Гимпу Анатола Шалару вывели из правительства, должность министра обороны пустует. Ее вознамерился занять Валериу Мунтяну, главный эколог страны. Игорь Додон отказался утверждать в качестве главы военного ведомства очередного либерала. Сторонники Гимпу 10 января пожаловались в Конституционный суд.
«Президент Республики Молдова может отказаться только один раз назначать министра, при этом объяснив свое решение. Премьер-министр может второй раз предложить ту же кандидатуру, и в этом случае глава государства должен ее принять. Неисполнение президентом своих обязанностей нарушает принцип разделения ветвей власти. Политическая воля президента не должна мешать премьер-министру осуществлять свои полномочия. Главе правительства принадлежит основная роль при назначении и смене министров», – зачитывал во вторник вердикт суда Александр Тэнасе.
Решение КС нисколько не смутило и не выбило из колеи Игоря Додона. «Если власти или Конституционный суд считают, что они могут заставить президента принять некоторые непопулярные или антисоциальные решения, они очень сильно заблуждаются. Я скорее пойду на организацию референдума и предстану перед судом граждан, чем поддамся давлению нынешнего парламентского большинства. Граждане будут на моей стороне», – уверен президент.
Комментируя для «МК» трения между ветвями власти, политолог Алексей Тулбуре констатировал: «Конституционный суд уже давно принимает решения в пользу Демократической партии и Плахотнюка. Олигарх, в свою очередь, использует суд, чтобы контролировать все институты власти. С этим все понятно. Однако отказ от назначения Мунтяна министром, отмена Договора об ассоциации, пересмотр учебных программ по истории ничего не изменят. Не нужна война символов в то время, когда страна может рухнуть под грузом коррупции и воровства. Полагаю надо начинать с референдума о легитимности парламента и правительства».
Александр ТОКАРСКИЙ.
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