Кишиневские новости

Об этом со всей ответственностью заявил президент Игорь Додон

Через месяц после вступления в должность президента Игорь Додон провел большую пресс-конференцию. До этого такие мероприятия проходили в президентуре еще во времена, когда кресло главы государства занимал Владимир Воронин. А его преемники необходимости в прямом диалоге с прессой не видели.

Игорь Додон, наоборот, был, как всегда, настроен максимально открыто. Его не смущали ни два десятка телекамер, ни множество фотообъективов, ни полторы сотни журналистов с вопросами наперевес. Президент держался свободно, не прятался за обтекаемыми формулировками, не отделывался общими фразами, отвечал вполне конкретно.

Предвыборная программа в действии

Во вступительном слове Игорь Додон рассказал о том, что успел сделать за месяц на посту президента. По его словам, он руководствовался при этом своей предвыборной платформой. И о каждой из шести целей, добиться которых намечено за первые сто дней работы, главе государства уже было что сказать.

Восстановление стратегического партнерства с Россией

— Первый зарубежный официальный визит я, как и обещал, совершил в Москву. С самого начала я говорил о двух главных задачах: мигрантах и экспорте. Сегодня в Молдове более 50 тыс. граждан, которые не могут въехать в Россию из-за нарушения ими миграционного законодательства. Мы просили и получили принципиальное согласие российской стороны, чтобы для этих людей ограничения были сняты. Процесс уже запущен. Кроме того, мы пришли к договоренности, что в течение ближайших недель в Молдову прибудут представители Россельхознадзора и Роспотребнадзора, и круг предприятий, которые могут поставлять свою продукцию на российский рынок, существенно увеличится.

Досрочные парламентские выборы

— Впервые заявляю публично, что с юристами аппарата президента мы нашли законный путь инициировать референдум для наделения президента правом распустить парламент в иных случаях, чем те, что предусмотрены законодательством сегодня, то есть о расширении полномочий президента. Речь на этом этапе не идет о президентской республике, я прошу граждан лишь дать мне дополнительное право – распустить парламент. В данной ситуации имеющимися рычагами добиться этого нереально. Я предложу это нововведение на рассмотрение парламента, однако уверен, что поддержки большинства оно не получит. Поэтому без всенародного референдума этот вопрос не решить.

Воссоединение страны

— 4 января впервые за последние девять лет состоялась встреча президента Молдовы с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским. Она уже дала конкретные результаты: начала работу Объединенная контрольная комиссия, которая два года бездействовала, была упрощена процедура въезда и выезда на территорию Приднестровья. Кроме того, идет работа над пакетом документов, которые будут отвечать интересам жителей обоих берегов Днестра. Принципиально важно, чтобы позиция по отношению к Приднестровью у президента, правительства и парламента совпадала, поэтому я предложил им выработать единую платформу по вопросу воссоединения страны.

Визит в Брюссель

— Поездка в столицу Евросоюза намечена на 6-7 февраля. В рамках визита запланированы встречи с высокопоставленными чиновниками Европейской комиссии, Совета Европы и других структур, а также с представителями королевского дома Бельгии.

Защита государственности

— Была создана комиссия по исторической экспертизе, которая займется анализом и подготовкой изменений законодательства. Всем известно, что я аннулировал молдавское гражданство Траяна Бэсеску и отправил в отставку министра обороны Анатолия Шалару.

Законодательные инициативы для возрождения страны

— Уже инициировано аннулирование закона, перекладывающего украденный миллиард на плечи граждан. Сейчас законопроект находится на рассмотрении в парламенте, некоторые профильные комиссии его поддержали, однако парламентское большинство выступает против. Поэтому Партия социалистов приняла решение создать инициативную группу для проведения референдума по вопросу отмены этого закона. Мы будем бороться с законом по миллиарду до тех пор, пока его не аннулируем. Мы также запросили детальный анализ всех документов, касающихся «кражи века». Этому вопросу будет посвящено первое заседание Высшего совета безопасности.

Кроме того, инициирована процедура оспаривания результатов конкурса на замещение должности Генерального прокурора. Кроме этого, разработаны более 20 инициатив экономического и социального характера, которые будут представлены в ближайшее время. Впервые при главе государства будут созданы Экономический совет и Общественная палата. Благодаря этому представители гражданского общества, академической среды, журналисты и другие смогут принять участие в обсуждении законодательных инициатив президента и выдвигать свои предложения, который могут стать основой для законодательной инициативы главы государства.

За первые тридцать дней мы на 70% выполнили программу, запланированную на сто дней. Хочу, чтобы все – и мои сторонники, и политические оппоненты, и власть – привыкли к тому, что в Молдове появились политики, которые держат слово. Мы не будем бросать слова на ветер, но то, что пообещали, выполним.

Судьба Соглашения об ассоциации в руках молдавского народа

— Моя личная позиция и позиция Партии социалистов состояла и состоит в том, что подписание Соглашения об ассоциации было преждевременным. По этому поводу следовало провести референдум. Давайте посмотрим на результаты последних двух лет, когда документ действовал в полную силу. Экспорт в ЕС упал на 3%, а еще минус 400 млн долларов из-за потери рынков России, прямые иностранные инвестиции сократились на 17%. Когда был похищен миллиард из банков? В 2014 году после вступления в силу соглашения.

Я очень благодарен Евросоюзу за оказанную поддержку. Но беда в том, и об этом я буду говорить в Брюсселе, что поддерживали не молдавский народ, а представителей власти, политические элиты из геополитических соображений. Поэтому и доверие населения к ЕС упало с 70% в 2009 до 35% сегодня. Вина за это лежит на власти и на тех зарубежных партнерах, которые в последние восемь лет закрывали на это глаза.

Мы не собираемся ставить железный занавес по Пруту

— Но после внедрения Соглашения об ассоциации импорт сельхозпродукции в Молдову вырос в 5-6 раз. В 2016 году в Европу экспортировали 60 тонн яблок, а импортировали оттуда 1,5 тыс. тонн, тогда как прежде в Россию поставляли 180 тыс. тонн ежегодно. За последние два года мы потеряли несколько десятков тысяч рабочих мест. Люди уезжают из страны. Никто не собирается рвать отношения с ЕС. Но Соглашение об асимметричной торговле у нас было до подписания Соглашения об ассоциации, и безвизовый режим тоже. Считаю, что нужно разделять политическое и экономическое соглашение. Политические соглашения с ЕС имеют многие страны, в т.ч. и входящие в ЕврАзЭС, например Казахстан. Но экономическая часть…

Сохраним хорошие отношения и с Западом и с Востоком

— Рамочное соглашение с ЕврАзЭС, подписание которого я инициировал, – его проект я передал послу ЕС Пиркке Тапиола. Там ясно сказано: это не международное соглашение, и оно не несет никаких юридических последствий. Подписание рамочного информационного соглашения не предусматривает согласования с правительством и ратификации в парламенте и не противоречит соглашению с ЕС. Почему мы не можем иметь хорошие отношения и с Западом и с Востоком? Мы должны вернуться на российский рынок. А Соглашение об ассоциации и безвизовый режим остаются в силе. Но если большинство граждан страны на референдуме или большинство парламентариев выступят против соглашения с ЕС и решат его денонсировать, то президент не может и не будет препятствовать этому.

НАТО не для Молдовы

— Республика Молдова, которая является государством с нейтральным военным статусом, не должна иметь на своей территории офисы каких-либо военных объединений – НАТО, ОДКБ или любых других. В молдавском обществе существует беспокойство: не станет ли открытие офиса НАТО в Молдове первым шагом к подготовке присоединения нашей страны к этому военному блоку? Во время своего визита в Брюссель я хочу прояснить с представителями НАТО их позицию относительно нейтрального статуса Республики Молдова. Идеально было бы подписать и декларацию на этот счет: что НАТО признаёт нейтральный статус Молдовы. Я не хочу конфликтов, не хочу дружить, скажем, с Западом против России или с Россией против Запада. Мы не можем этого допустить. Я не хочу, чтобы граждане Молдовы были пушечным мясом в геополитических конфликтах. Оставьте нас в покое!

Йоханнис нам не указ

— Я ничего не имею против румынского государства. Я не антирумын, я антиунионист. В последние восемь лет руководство молдавского государства не реагировало на унионистские заявления. Теперь же все будет иначе. Я выступаю за закрытие в стране организаций, ратующих за вхождение Молдовы в состав Румынии. К слову, в Румынии тоже запрещены действия, которые ведут к уничтожению государства. Я много раз обращался к руководству Румынии с вопросом: как вы относитесь к унионистскому движению в Молдове? Ведь там и в государственных структурах на уровне премьер-министров звучали голоса в их поддержку. Более того, мне известно, что на встрече с послами президент Йоханнис объяснял, что следует и не следует делать президенту Молдовы. Возможно, до этого молдавский президент мог получать рекомендации о том, как себя вести. Но у нас в стране есть свои организации, которые решат: ведет ли себя глава государства в рамках Конституции или нет. Я же не лезу в ваши дела! Друзья за Прутом, давайте уважать друг друга. Как говорится, брат братом, но каждый — хозяин в своем доме.

Не уважаете Додона? Уважайте президента!

— Можно не уважать меня лично. Но институт президентства уважать обязаны все. Так же, как я уважаю парламент и правительство, хотя и не согласен со многим из того, что делают Канду или Филип. И я буду этого уважения добиваться. Нельзя возлагать свои личные обиды на кого-то на весь институт государственности. Именно из-за этого в последние годы уровень доверия к президенту упал до 1,5-2%. И когда парламент или правительство блокируют какие-то предложения главы государства, за которого голосовало большинство граждан, что остается президенту? Обратиться за поддержкой к народу. И это произойдет. Они попытаются заблокировать референдум? Давайте посмотрим, как у них это получится. Думаете, если будет необходимость, мы не выйдем на площадь? За последние четыре года я провел сотни протестов, и для меня это не проблема. Сломать меня не удастся!

Конечно, все желающие задать вопросы не успели. Но Игорь Додон пообещал устраивать такие пресс-конференции раз в один-три месяца. А пока предложил гражданам обращаться к нему напрямую через социальные сети и заверил, что постарается ответить каждому.

Елена ЛИТОВЦЕВА.