Кишиневские новости

Как изменился 45-й американский президент с момента избрания до сегодняшнего дня

Дональд Трамп окончательно стал президентом Соединенных Штатов. Прославившись скандальными высказываниями во время предвыборной кампании, во многом благодаря им он выиграл выборы. Но наступающие после инаугурации суровые будни американского президента состоят не только из пламенных речей на митингах, и выполнять обещания всегда сложнее, чем их давать. Мы сравнили заявления Трампа до выборов и после них и попытались предсказать, какие из своих обещаний он точно намерен сдержать, а какие были лишь популистской уловкой.

Слово не воробей

Пожалуй, самым известным предвыборным высказыванием Трампа стало обещание построить стену на границе с Мексикой и заставить ее заплатить за сооружение. Такими мерами кандидат от республиканцев предлагал бороться с нелегальной миграцией. При этом он даже умудрился представить проект как выгодный для Мексики. Однако президент страны Пенья Ньето предсказуемо отказался финансировать строительство. А на днях американский телеканал Си-эн-эн сообщил, что Трамп теперь планирует возвести укрепление за счет американского бюджета. Такой проект существовал еще во времена президентства Джорджа Буша-младшего, но так и не был реализован.

«Нечестные СМИ не сообщили о том, что все деньги, потраченные на строительство Великой Стены (на границе с Мексикой. — Авт.) — так нужно для скорости, — будут возвращены Мексикой позже!» — гневно отреагировал на это миллиардер в своем Twitter. Однако каким образом он собирается заставить латиноамериканскую страну заплатить и — главное — когда наступит это «позже», он не уточнил.

Обходит молчанием избранный президент и тему ислама. Во время своей кампании он не раз призывал запретить въезд в США мусульманам. Это якобы помогло бы предотвратить теракты в стране. Однако после избрания он не включил эту тему в план первых 100 дней своего президентства и больше не говорил о полном запрете. Вместо этого он сосредоточился на борьбе с исламизмом за рубежом — в частности, с запрещенной в России группировкой «Исламское государство». В записке, переданной в конце декабря переходной командой Трампа в Пентагон, это направление значилось как одно из приоритетных.

Если до выборов республиканец реагировал на известия о терактах исламистов призывом к запрету на въезд мусульман (так было после стрельбы в гей-клубе Орландо), то после трагедии на берлинской рождественской ярмарке в аккаунте Трампа появился уже более сдержанный твит: «Это чисто религиозная угроза, которая воплотилась в реальность. Столько ненависти! Когда же США и другие страны дадут сдачи?»

Друзей на переправе не меняют

В чем Дональд Трамп остался тверд после избрания, так это в том, чтобы строить «очень, очень хорошие» отношения с Россией. «Иметь хорошие отношения с Россией — это хорошо, а не плохо. Только глупцы или дураки могут думать, что это плохо! У нас и без того достаточно проблем по всем миру. Со мной в качестве президента Россия станет уважать нас намного больше, чем сейчас, и обе страны, возможно, будут работать вместе, чтобы решить часть из множества серьезных проблем и вопросов мира», — высказался Трамп в начале января. Так он отреагировал на обвинения в том, что ему помогла победить Москва с помощью хакерских атак на демократов. Разумеется, саму такую возможность он отрицает.

Предложение назначить на пост госсекретаря Рекса Тиллерсона, главу нефтяного гиганта ExxonMobil, подтверждает добрые намерения Трампа. Тиллерсон считается сторонником улучшения отношений с Россией и получил лично из рук Владимира Путина орден Дружбы еще в 2013 году. «Конгресс может не дать Трампу воплотить свои обещания в отношении России, — считает старший научный сотрудник сектора внешней и внутренней политики США ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. — Республиканское большинство настроено не так оптимистично, так что в этом отношении Трамп оказался в одиночестве. Что же касается его экономической программы, она по большей части будет поддержана Конгрессом, так как отвечает традиционным установкам республиканцев».

Впрочем, Тиллерсон пока не назначен на пост госсекретаря — Сенат еще не утвердил его кандидатуру, обязанности главы американской дипломатии временно исполняет Томас Шэннон.

На вакантное место «противника номер один» для Америки вместо России Трамп, очевидно, хочет поставить Китай. В его предвыборной программе заявлялось о намерениях объявить КНР валютным манипулятором, покончить с нарушениями прав на интеллектуальную собственность со стороны Пекина и лишить его экспортных субсидий и других привилегий в торговле. Все это отвечает курсу на возвращение производства в пределы США, которое из-за дешевой рабочей силы в последнее время мигрировало в Китай.

Конечно, не стоит забывать и о том, что КНР является второй экономикой мира, а значит, и ближайшим конкурентом Соединенных Штатов на мировой арене, по мнению Трампа. Так что будущий глава государства еще до инаугурации решил подкрепить свои намерения не словом, а делом. В начале декабря состоялся его телефонный разговор с президентом Тайваня Цай Инвэнь. Как известно, Китай не признает суверенитет острова и считает его своей территорией. Поэтому официальный Пекин выразил «глубокую озабоченность» действиями Трампа. По мнению экспертов, миллиардер совершил такой шаг совершенно обдуманно, как первый этап своей политики по конфронтации с Поднебесной.

В начале января будущий президент также опубликовал в социальных сетях сообщение: «Китай оттягивает огромное количество денег и благосостояния из США в практически односторонней торговле, но не помогает нам с Северной Кореей. Прекрасно!»

Старый добрый Трамп

«Кто-то некорректно заметил, что я больше не использую фразу «осушить болото» (имеется в виду преобразовать застоявшиеся политические элиты страны. — Авт.). На самом деле мы всегда будем пытаться сделать это», — заявил в декабре миллиардер. После выборов его действительно стали обвинять в смягчении риторики, отходе от своих скандальных заявлений. Но он изо всех сил пытается поддерживать свой имидж. Так, демократов он по-прежнему называет «клоунами», актрису Мерил Стрип — «подхалимом» Хиллари Клинтон, а пересчет голосов на президентских выборах — «мошенничеством».

Все так же уверен Трамп и в планах «аннулировать» программу медицинского страхования Obamacare, самую масштабную реформу американского здравоохранения за последние десятилетия. «В этом его поддерживают республиканцы в Конгрессе, поэтому есть шансы, что это ему действительно удастся, — поделилась Виктория Журавлева. — Хотя вплоть до последнего времени считалось, что реформа проведена так, что ее сложно откатить назад».

Тем не менее уже в первый день на должности президента Трамп подписал указ, который облегчает бремя выполнения положений Obamacare для госучреждений. Ранее палата представителей Конгресса США уже одобрила отмену реформы — теперь слово за Сенатом.

Но на главном, хоть и спорном достижении Барака Обамы Трамп не собирается останавливаться. По заявлению члена его переходной команды Ньюта Грингича, избранный президент после вступления в должность отменит от 60 до 70% указов предшественника. «Это начнется в первый же день, — подтвердил информацию будущий вице-президент Майкл Пенс. — Как мы ожидаем, еще до его завершения избранный президент, находясь в Овальном кабинете, будет предпринимать действия, направленные на отмену исполнительных указов (Обамы. — Авт.)».

«Конечно, и риторика Дональда Трампа, и его поведение будут меняться в силу того, что коренным образом меняется и его статус, — подчеркнул в разговоре с «МК» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев. — Когда человек ведет избирательную кампанию, он представляет в основном самого себя и определенную политическую силу. А сейчас он будет занимать высший государственный пост в стране, и это, конечно, совсем другая ответственность, другая ситуация. И он должен будет в гораздо большей степени следить за своими словами, поступками, поскольку все это — под микроскопом и может иметь совсем другие последствия. Он, безусловно, столкнется с некоторым неодобрением со стороны своих избирателей в связи с этим. Кроме того, у него достаточно противников и в Республиканской партии, и в Демократической. Именно это будет главным его препятствием, а не собственное поведение. Поэтому у Трампа будет гораздо больше проблем и задач, которые надо будет решать, и они будут гораздо сложнее. Ему придется приехать в Вашингтон и столкнуться со всей этой политической машиной. Конечно, он обещал «осушить болото», но это не так просто сделать. Слишком оно велико, чтобы один человек мог его так быстро осушить».

Президента смягчает свита

Еще во время избирательной кампании соратники Дональда Трампа пытались сгладить острые углы его риторики. Считается, что Келиэнн Конвей, новая глава предвыборного штаба республиканца, чуть ли не спасла его от окончательного падения в пропасть неполиткорректности в последние недели перед голосованием. За это получила пост советника избранного президента.

И она уже начала выполнять свою нелегкую работу. В то время как Трамп в своем Twitter насмехался над докладом американской разведки о российских «государственных» хакерах, якобы приведших его к власти, Конвей уклончиво отвечала на вопросы журналистов. Она подчеркнула, что меры против России в связи с кибератаками глава государства обсудит после инаугурации. «Избранному президенту, инаугурация которого состоится примерно через две недели, придется принять решение на этот счет вместе с его командой по безопасности и разведке», — сказала Конвей.

А чтобы ни у кого не создалось впечатление, что Трамп несерьезно относится к теме хакерских атак (или, чего доброго, одобряет их), Майкл Пенс добавил: «Как очень ясно дал понять избранный президент, мы предпримем агрессивные меры в первые дни работы нашей новой администрации для противодействия кибератакам и обеспечения безопасности американцев от подобного вмешательства в будущем».

И пока Трамп в социальных сетях отпускал очередную колкость в адрес Китая, Пенс отрицал изменение вектора американской внешней политики. «Это был обычный звонок вежливости», — прокомментировал он разговор между президентом Тайваня и будущим президентом.

Зная, как несдержан в выражениях «анфан террибль» американской политики, можно предположить, что без работы помощники и советники Трампа в ближайшие четыре года точно не останутся.

Любовь ГЛАЗУНОВА.