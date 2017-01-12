Кишиневские новости

Президентство Игоря Додона – начало многообещающее
Первые шаги главы государства с обещаниями не расходятся
Вступив в должность в самый канун Нового года, президент Игорь Додон сразу взялся за выполнение обещаний, данных им избирателям в ходе предвыборной кампании.
О дискредитации флагов и смене министров
Ряд первых шагов главы государства вызвал в обществе неоднозначную оценку. Мотивы своих решений Игорь Додон объяснил в ходе телепередачи Acces Direct на канале НТВ-Молдова.
Говоря о том, почему он распорядился снять со здания президентуры флаг Евросоюза, Додон выразил недоумение по поводу того, что некоторые в стране считают необходимым присутствие флага ЕС на всех государственных объектах.
«Законодательство Республики Молдова предусматривает очень четко, что на официальных правительственных зданиях должен быть вывешен флаг Республики Молдова – триколор. Там указано, что могут быть размещены и другие флаги, но не обязательно. Это исторические флаги, флаг ЕС и другие. На всех зданиях в Кишиневе уже более семи лет висят флаги Евросоюза. В связи с этим у меня возникает простой вопрос: наша страна не является членом ЕС, но при этом состоит в СНГ и ООН. Тогда почему на правительственных зданиях не висят флаги СНГ, ООН, но размещены флаги Евросоюза?» – сказал он.
Президент заметил: «Нынешнее руководство, чтобы понравиться европейцам, вывесило везде флаги ЕС, и назвало себя «Альянс за евроинтеграцию 1, 2, 3». С одной стороны, они угодили тем, кто им дает деньги из Брюсселя, с другой, они дискредитировали флаг Европейского союза и в целом европейскую интеграцию. Я полагаю, что флаг ЕС, вывешенный на зданиях тюрем, коррумпированных молдавских судов, дискредитирует сам союз и его символ. На месте руководства ЕС я бы возмутился этим фактом. Ведь у нас символ Евросоюза висит на каждом свинарнике».
Глава государства заверил, что впредь над резиденцией президента Молдовы будет развеваться только один флаг – государственный.
Затем речь зашла об отставке Анатолия Шалару с поста министра обороны. В этой связи президент отметил: «Отставка Шалару с поста министра обороны не означает, что мы забудем все преступления, которые он совершил. Есть очень серьезная информация о незаконной продаже военной техники и вооружения Министерства обороны. Мы обсудим этот вопрос с последующим открытием уголовных дел. Не забудем и о преступлениях, которые он совершил в Министерстве транспорта, с локомотивами из Румынии. Тема Шалару еще не закрыта».
Прокомментировал глава государства и возможное назначение на пост министра обороны либерала Валерия Мунтяну: «Я не собираюсь менять шило на мыло. Начиная с сегодняшнего дня, ни один министр не будет назначен, если он не будет отвечать критериям должности, на которую претендует. Министр обороны должен быть военным и хорошо знать свое дело».
Игорь Додон отметил, что он подпишет указ о назначении министра обороны только в том случае, если это будет достойный кандидат, отвечающий необходимым требованиям.
Диалог с Приднестровьем начался
Еще один важный для жителей обоих берегов Днестра шаг Игорь Додон сделал сразу после Нового года. 4 января в Бендерах состоялась его рабочая встреча с недавно избранным главой администрации Приднестровья Вадимом Красносельским. Такое случилось впервые с 2008 года.
В ходе встречи обсуждались вопросы экономического характера — свобода передвижения жителей Право- и Левобережья, железнодорожное сообщение, признание приднестровских документов об образовании и автомобильных номеров, а также телефонной связи. В беседе приняли участие и.о. министра иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев и советник президента Молдовы по реинтеграции Василий Шова.
Поднималась и тема работы Объединенной контрольной комиссии, которая в последние два года фактически застопорилась. Были затронуты проблемы доступа жителей Дубоссарского района к своим сельхозугодьям, расположенным за трассой Тирасполь-Рыбница, ситуация со школами, находящимися под юрисдикцией Министерства просвещения Молдовы, и вопрос доступа на левый берег некоторых граждан, в том числе депутатов, которым запрещен въезд в Приднестровье.
По мнению обоих лидеров, контакт установлен. Оценивая итоги встречи, Игорь Додон написал в своем личном блоге: «Договорились о том, что наши коллеги разработают пакетный подход в решении ряда вопросов и что в ближайшее время вновь встретимся, чтобы обсудить конкретные решения и сроки.
Самое главное, что есть открытость и высказана готовность к компромиссам с обеих сторон. Задача поставлена: граждане по обе стороны Днестра должны увидеть конкретные результаты в течение 2017 года. Уверен, что вместе мы ее решим».
Вероника ПОНЯТОВСКАЯ.
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