Кишиневские новости

Первые шаги главы государства с обещаниями не расходятся

Вступив в должность в самый канун Нового года, президент Игорь Додон сразу взялся за выполнение обещаний, данных им избирателям в ходе предвыборной кампании.

О дискредитации флагов и смене министров

Ряд первых шагов главы государства вызвал в обществе неоднозначную оцен­ку. Мотивы своих решений Игорь Додон объяснил в ходе телепередачи Acces Direct на канале НТВ-Молдова.

Говоря о том, почему он распоря­дился снять со здания президентуры флаг Евросоюза, Додон выразил недо­умение по поводу того, что некоторые в стране считают необходимым присут­ствие флага ЕС на всех государствен­ных объектах.

«Законодательство Республики Мол­дова предусматривает очень четко, что на официальных правительственных зда­ниях должен быть вывешен флаг Респу­блики Молдова – триколор. Там указано, что могут быть размещены и другие фла­ги, но не обязательно. Это исторические флаги, флаг ЕС и другие. На всех здани­ях в Кишиневе уже более семи лет висят флаги Евросоюза. В связи с этим у меня возникает простой вопрос: наша страна не является членом ЕС, но при этом со­стоит в СНГ и ООН. Тогда почему на пра­вительственных зданиях не висят флаги СНГ, ООН, но размещены флаги Евро­союза?» – сказал он.

Президент заметил: «Нынешнее ру­ководство, чтобы понравиться европей­цам, вывесило везде флаги ЕС, и назва­ло себя «Альянс за евроинтеграцию 1, 2, 3». С одной стороны, они угодили тем, кто им дает деньги из Брюсселя, с дру­гой, они дискредитиро­вали флаг Европейского союза и в целом евро­пейскую интеграцию. Я полагаю, что флаг ЕС, вывешенный на зданиях тюрем, коррумпирован­ных молдавских судов, дискредитирует сам союз и его символ. На месте руководства ЕС я бы возмутился этим фактом. Ведь у нас сим­вол Евросоюза висит на каждом свинарнике».

Глава государства заверил, что впредь над резиденцией президен­та Молдовы будет разве­ваться только один флаг – государственный.

Затем речь зашла об отставке Анатолия Шалару с поста мини­стра обороны. В этой связи президент отме­тил: «Отставка Шалару с поста министра обороны не означает, что мы забудем все преступления, которые он совер­шил. Есть очень серьезная информация о незаконной продаже военной техники и вооружения Министерства обороны. Мы обсудим этот вопрос с последую­щим открытием уголовных дел. Не за­будем и о преступлениях, которые он совершил в Министерстве транспорта, с локомотивами из Румынии. Тема Ша­лару еще не закрыта».

Прокомментировал глава государ­ства и возможное назначение на пост министра обороны либерала Валерия Мунтяну: «Я не собираюсь менять шило на мыло. Начиная с сегодняшнего дня, ни один министр не будет назначен, если он не будет отвечать критериям должности, на которую претендует. Министр оборо­ны должен быть военным и хорошо знать свое дело».

Игорь Додон отметил, что он подпи­шет указ о назначении министра обороны только в том случае, если это будет до­стойный кандидат, отвечающий необхо­димым требованиям.

Диалог с Приднестровьем начался

Еще один важный для жителей обоих берегов Днестра шаг Игорь Додон сде­лал сразу после Нового года. 4 января в Бендерах состоялась его рабочая встре­ча с недавно избранным главой админи­страции Приднестровья Вадимом Крас­носельским. Такое случилось впервые с 2008 года.

В ходе встречи обсуждались вопросы экономического характера — свобода пе­редвижения жителей Право- и Левобере­жья, железнодорожное сообщение, при­знание приднестровских документов об образовании и автомобильных номеров, а также телефонной связи. В беседе при­няли участие и.о. министра иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев и советник президента Молдовы по реинтеграции Василий Шова.

Поднималась и тема работы Объеди­ненной контрольной комиссии, которая в последние два года фактически засто­порилась. Были затронуты проблемы до­ступа жителей Дубоссарского района к своим сельхозугодьям, расположенным за трассой Тирасполь-Рыбница, ситуация со школами, находящимися под юрис­дикцией Министерства просвещения Молдовы, и вопрос доступа на левый берег некоторых граждан, в том числе депутатов, которым запрещен въезд в Приднестровье.

По мнению обоих лидеров, контакт установлен. Оценивая итоги встречи, Игорь Додон написал в своем личном блоге: «Договорились о том, что наши коллеги разработают пакетный подход в решении ряда вопросов и что в ближай­шее время вновь встретимся, чтобы об­судить конкретные решения и сроки.

Самое главное, что есть открытость и высказана готовность к компромиссам с обеих сторон. Задача поставлена: граж­дане по обе стороны Днестра должны увидеть конкретные результаты в тече­ние 2017 года. Уверен, что вместе мы ее решим».

Вероника ПОНЯТОВСКАЯ.