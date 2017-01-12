Кишиневские новости

КАПКАНЫ, В КОТОРЫЕ МОЖЕТ ПОПАСТЬ ПУТИН
Политическая повестка Президента РФ на 2017 год
Не берусь судить о том, что является первопричиной путинских политических успехов 2016 года — благоволение фортуны или трезвый политический расчет. Но новый, 2017 год бессменный фактический лидер России в новом веке встречает, находясь в стадии очередного политического подъема.
Однако не зря говорят, что в каждой победе заложены семена будущего поражения, и что, если «садовник» их вовремя не заметит, эти семена вполне могут прорасти. С моей точки зрения, в 2016 году в российской политике ярко проявилось несколько опасных долгосрочных тенденций. Если Путин вовремя не осознает риск, который заключен в этих трендах, то в ближайшие годы очень многие политические достижения ВВП вполне могут превратиться в пыль и прах.
Внутренняя цена внешней политики
В Кремле прекрасно осознают всю опасность мнения: дескать, Владимир Путин так увлекся внешней политикой, что совсем забросил политику внутреннюю. В Кремле понимают: риторика на тему «наконец-то мы встали с колен» не может вечно служить компенсацией ощутимого снижения уровня жизни большей части населения. В Кремле готовы на все, чтобы доказать: в сфере внутренней политики Путин тоже делает сейчас все, что физически возможно, и даже больше.
«Мнение о том, что президент пренебрегает положением дел внутри страны и концентрируется только на внешней политике, абсолютно не соответствует действительности, — заявил мне политик из ближнего круга ВВП. — Две трети своего времени Путин уделяет внутренней политике и только одну треть — внешней. Что необходимо делать во внешней политике — Путину это в принципе понятно. А вот во внутренней политике, в сфере управления экономикой много нерешенных проблем и вопросов без очевидных ответов. Только о части проводимых президентом совещаний экономической тематики сообщается официально. Многие из таких мероприятий проходят в непубличном режиме».
На Западе считается аксиомой: путинская Россия настроена на безудержную экспансию. Я убежден в противоположном: Путин хочет договориться. Договориться на основе формального или неформального признания Западом нового — или слегка подзабытого старого — статуса России на мировой арене. Проблема в том, что далеко не все в этом мире зависит от путинских желаний. До начала крымского кризиса у России была возможность самостоятельно регулировать: сколько ресурсов страны следует направить на внутреннее развитие, а сколько — на активную внешнюю политику. В последние годы у нас такой возможности нет.
Экономика страны сейчас работает в режиме осажденной крепости, в режиме «все для фронта, все для победы». И мы не можем в одностороннем плане перейти на другой режим работы. Для танго нужны двое. Для снижения уровня напряженности в отношениях России и Запада требуется обоюдное желание партнеров разомкнуть борцовский захват. Путин не способен в одиночку обеспечить обоюдность такого желания. Путин может давить на Запад, подталкивать его к нужному для России исходу, стараться дипломатически переиграть европейских и американских лидеров. Но он не может влезть в их мозги и перевернуть их мировоззрение. Западные лидеры сами должны принять выгодное для нашей (и не только для нашей) страны решение.
Приблизительно то же самое относится и к участию России в сирийской войне. Я не знаю, о чем именно думал тогдашний глава президентской администрации Сергей Иванов, объявляя 30 сентября 2015 года: «Это операция ВКС России, конечно, не может продолжаться бесконечно и имеет вполне определенные временные рамки». Но время показало, что российскому руководству пришлось в режиме реального времени модифицировать свои намерения в отношении Сирии. И «вполне определенные временные рамки» оказались в итоге не такими уж «вполне определенными». И «неосновной части авиационной группировки в Сирии» пришлось не осуществлять «контроль за соблюдением режима прекращения огня». Ей пришлось делать то, что «основная часть нашей группировки» делала до марта: воевать самым серьезным образом.
Всерьез заявлять, что Сирия не имеет стратегической важности для России, можно было лишь до 30 сентября 2015 года. Даже если раньше такой стратегической важности не было, сейчас она появилась. Если наша страна уйдет из Сирии, не выполнив задачи, которые она поставила перед собой — я бы охарактеризовал эти задачи как стабилизацию светского режима в Дамаске и максимальное ослабление запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ, — то мы столкнемся с грандиозной потерей престижа.
То, что ВВП тратит две трети своего времени на экономические и социальные проблемы внутри страны, — это, конечно, похвально, позитивно и хорошо. Но для перезапуска мотора внутреннего развития России в первую очередь требуется вот что: избавление нашей страны от ее нынешних внешнеполитических проблем. Надеюсь, что глава российского государства это полностью осознает.
Диктатура активистов
«Диктатура закона — единственная разновидность диктатуры, которой мы обязаны подчиняться» — эту звонкую фразу и.о. Президента РФ Владимир Путин произнес спустя считаные дни после своего прихода к власти — в январе 2000 года на расширенной коллегии Министерства юстиции. Спустя без малого 17 лет можно с грустью констатировать: провозглашенная Путиным цель так и не была достигнута. В 2016 году мы имели не диктатуру закона и даже не диктатуру госаппарата. Страна столкнулась с новым веянием — диктатурой субъективного мнения, с агрессивным наступлением активистов всех мастей, навязывающих обществу свои воззрения.
В отличие от современной Украины, где уже давно никто не удивляется заголовкам типа «гражданские активисты избили милиционеров», в России подобные явления наличествуют пока в зачаточной форме. В отличие от Украины, где власть безнадежно потеряла контроль над политическим процессом, в России мы имеем дело с контролируемым экспериментом со стороны государства.
Вот как я вижу суть этого эксперимента. Столкнувшись на излете 2011 года с «болотным феноменом», Кремль очень быстро убедился: его прежняя ставка на «общественные организации», любой чих которых непременно согласовывался с чиновниками Администрации Президента, себя не оправдывает. В решающий момент — или по меньшей мере в момент, который тогда казался решающим, — активисты таких организаций просто-напросто ушли в кусты.
Подобное было решено лечить подобным. Кремль решил сделать ставку на настоящих, а не на бюрократически-бумажных активистов. Частично подобная политика оправдала себя. Например, патронируемый Кремлем «Объединенный народный фронт» превратился одновременно в жуткую головную боль для среднестатистического российского губернатора и в важный цивилизующий фактор региональной политики.
Федеральный центр целенаправленно выбирает на роль руководителей своих местных филиалов ОНФ активистов, которые или не связаны с региональными администрациями, или даже находятся с ними в противостоянии. Таким образом, у Москвы появился новый независимый канал получения реальной, а не приглаженной информации о ситуации в регионах. У многих местных царьков появился мощный стимул особо не озорничать.
А вот у многих идеологически близких к власти общественных организаций стимул не озорничать, напротив, начисто пропал. Видя раз за разом, что официальные управленческие структуры не остужают их душевные порывы, они все больше смелеют и набираются уверенности. Частично подобное положение дел по-прежнему выгодно власти: борьба с радикальной оппозицией в России сейчас фактически переведена на схему аутсорсинга. У власти есть возможность заявлять: это не мы! Это гражданские активисты! Вы разве против развития гражданского общества?
Чего в чиновничьих кабинетах, возможно, еще не до конца осознали, так это следующего: процесс строительства гражданского общества ни в коем случае нельзя выпускать из берегов. Наводнение затопит все вокруг, включая официальные властные структуры. Так случилось в царской России, где при Николае II было модно заигрывать с тогдашними гражданскими активистами. Так случилось на Украине, где президент испытывает панический страх перед радикально настроенными элементами общества.
Ловушки будущего
Вот выдержка из недавнего доклада заместителя главного врача центра СПИДа Московской области Григория Каминского на научной конференции в Суздале: «Вызов эпидемии ВИЧ в России очень силен. Аналогов такой угрозы нет ни в Европе, ни в Америке. Эпидемия вовлекает все больше людей, угрожая их жизни и здоровью… Можно смело говорить — весь наш арсенал прошлых методов можно выбросить на помойку как устаревший хлам. Он неэффективен перед лицом угрозы современной эпидемии ВИЧ-инфекции».
Страшное заявление. Страшное — и в то же самое время очень типичное. С аналогичными предупреждениями то и дело выступают самые разные специалисты. Но вот слышали, чтобы в набат по поводу эпидемии СПИДа в России били по-настоящему высокопоставленные чиновники, лидеры нашей страны? Я не слышал.
Почему из всех кризисов, до которых у руководства страны пока не доходят руки, я выбрал именно эпидемию СПИДа? Во-первых, потому что в каком-то смысле СПИД страшнее, чем запрещенная в РФ группировка ИГИЛ. В мире уже есть государства, которые СПИД полностью лишил будущего. Нельзя допустить, чтобы Россия пополнила их ряды.
Во-вторых, мне кажется, что одна из главных причин невнимания нашей власти к эпидемии — это те политические капканы, о которых я написал выше. Высшие политические лидеры РФ перегружены текущими острыми внешнеполитическими и экономическими проблемами. Им не до бомбы, которая обязательно рванет, но только через энное число лет. А еще многие предлагаемые специалистами меры не реализуются потому, что против них выступают влиятельные гражданские активисты и общественные деятели: мол, не соответствуют предлагаемые меры нашим традиционным моральным ценностям и нашей духовности!
Надеюсь, что в 2017 году Президент РФ сумеет избежать тех ловушек, которые для нас «заботливо» расставлены, и бережно извлечь Россию из тех капканов, в которые мы уже угодили. Говорят, что надежда умирает последней. Хочу верить, что мои надежды будут жить.
Михаил РОСТОВСКИЙ.
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