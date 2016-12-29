Кишиневские новости

Впервые в истории выборов
В Молдове задержаны люди, обвиняющиеся в фальсификации итогов выборов в Гагаузии
На прошлой неделе празднование двадцать второй годовщины образования Гагаузской автономии было омрачено задержанием секретаря Наблюдательного совета «Телерадио Гагаузии» Анатолия Мавроди и председателя одного из избирательных участков Комрата Елены Тодоровой. Им вменяют в вину подкуп избирателей и фальсификацию итогов выборов депутатов Народного собрания автономии.
Это уникальный случай не только для Гагаузии, но и для всей страны. Апелляционная палата региона отменила результаты второго тура голосования по округу, где за место народного избранника боролись два независимых кандидата – Виталий Драгой и Дмитрий Константинов (на тот момент – председатель Народного собрания). В суде были заслушаны шестеро свидетелей. Одна из них, например, сообщила, что кто-то проголосовал за ее незрячую мать. Также молодой человек из Вулканешт рассказал, что ему с товарищем предложили голосовать по чужим паспортам за Дмитрия Константинова и заплатили за это по 300 леев.
Виталия Драгой считают человеком Демократической партии. Именно он опротестовал результаты выборов в Комрате. Прокурор по особым делам и борьбе с оргпреступностью Тарас Патраман сообщил на специально организованной пресс-конференции: «Уже можно говорить о том, что более пятидесяти якобы проголосовавших по спискам граждан отсутствовали на территории Молдовы в день выборов».
В понедельник Дмитрий Константинов организовал в Комрате брифинг, на котором назвал показания свидетелей «фейковыми», а решение Апелляционной палаты незаконным. Экс-председатель Народного собрания заявил, что будет искать справедливости у вновь избранного президента. Ранее Игорь Додон провел встречу с Ириной Влах. Башкан рассказала ему о подробностях задержания чиновников. Президент заверил главу автономии, что возьмет дело под особый контроль.
Виктор ЛАЗА