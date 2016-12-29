Кишиневские новости

В Молдове задержаны люди, обвиняющиеся в фальсификации итогов выборов в Гагаузии

На прошлой неделе празд­нование двадцать второй годовщины образования Га­гаузской автономии было омрачено задержанием секре­таря Наблюдательного совета «Телерадио Гагаузии» Анатолия Мавроди и председателя одно­го из избирательных участков Комрата Елены Тодоровой. Им вменяют в вину подкуп избира­телей и фальсификацию итогов выборов депутатов Народного собрания автономии.

Это уникальный случай не только для Гагаузии, но и для всей страны. Апелляционная па­лата региона отменила результа­ты второго тура голосования по округу, где за место народного из­бранника боролись два независи­мых кандидата – Виталий Драгой и Дмитрий Константинов (на тот момент – председатель Народно­го собрания). В суде были заслу­шаны шестеро свидетелей. Одна из них, например, сообщила, что кто-то проголосовал за ее незря­чую мать. Также молодой человек из Вулканешт рассказал, что ему с товарищем предложили голосо­вать по чужим паспортам за Дми­трия Константинова и заплатили за это по 300 леев.

Виталия Драгой считают чело­веком Демократической партии. Именно он опротестовал результа­ты выборов в Комрате. Прокурор по особым делам и борьбе с оргпре­ступностью Тарас Патраман сооб­щил на специально организованной пресс-конференции: «Уже можно говорить о том, что более пятиде­сяти якобы проголосовавших по спискам граждан отсутствовали на территории Молдовы в день выбо­ров».

В понедельник Дмитрий Кон­стантинов организовал в Комрате брифинг, на котором назвал пока­зания свидетелей «фейковыми», а решение Апелляционной пала­ты незаконным. Экс-председатель Народного собрания заявил, что будет искать справедливости у вновь избранного президента. Ра­нее Игорь Додон провел встречу с Ириной Влах. Башкан рассказала ему о подробностях задержания чиновников. Президент заверил главу автономии, что возьмет дело под особый контроль.

Виктор ЛАЗА