Кишиневские новости

Игорь Додон официально стал главой государства

Минувшая пятница стала, пожалуй, главнымднемуходящего 2016 года: состоялась, наконец, инаугурация всенародно избранного президента Игоря Додона. Торжественная церемония – совместное заседание парла­мента и Конституционного суда – прошла во Дворце Республики при боль­шом стечении народа.

Про пришедших и недошедших

В зале присутствовали около 700 человек – депутаты, члены правительства и Высшей судебной палаты, судьи Конституционного суда, аккредитованные в Молдове дипломаты (в их числе руководитель делегации Евросоюза Пиркка Тапиола и посол США Джеймс Петтит), епископат Православной Церкви Молдовы во главе с Высокопреосвященным Митрополитом Кишиневским и всея Молдовы Владимиром. Среди приглашенных были активисты Партии социалистов, руководители этнокультурных организаций, ректоры вузов, директора предприятий, деятели культуры, эксперты, политологи, журналисты. Представители прессы проявили небывалый интерес к событию: церемонию освещали, вероятно, все существующие в Молдове телеканалы (автор этих строк насчитала не меньше тридцати камер) и все имеющиеся в стране печатные и электронные средства массовой информации.

Впрочем, своим присутствием инаугурацию почтили не все. Мероприятие демонстративно проигнорировали парламентские фракции ПКРМ, ЛДПМ и ЛП, а также экс-либерал-демократы Юрий Лянкэ и Евгений Карпов. Фракция демократов явилась, но тоже не в полном составе. В частности, Мариан Лупу в зале замечен не был. А главное, отсутствовал председатель Конституционного суда Александр Тэнасе. Официальная причина озвучена не была, в кулуарах ходили разные версии: то ли заболел, то ли в отпуск ушел, то ли с дальним политическим прицелом не хотел «засветиться» рядом с Игорем Додоном, с которым они явно находятся в разных частях политического спектра. Между тем именно на главу Конституционного суда возложена миссия вручить новоизбранному президенту знаки высшей власти – президентские орден и штандарт. Пришлось эти обязанности исполнить вице-председателю КС Виктору Попе.

Перед лицом народа

Изначально Игорь Додон планировал всю церемонию инаугурации провести под открытым небом в присутствии своих избирателей. Однако по соображениям безопасности сделать это не удалось. Тем не менее, до начала принятия присяги Игорь Додон выступил (и по-молдавски, и по-русски) перед своими многочисленными сторонниками, собравшимися перед Дворцом Республики. В руках их были плакаты «Игорь Додон – президент», национальные флаги Молдовы, флаги Партии социалистов и исторические флаги Молдавского княжества с головой зубра.

Игорь Додон, в частности, сказал:

— Я хочу вам пообещать: я не сдамся и не забуду, что обещал гражданам Республики Молдова. Нам многое предстоит сделать. Но я твердо уверен, что вместе мы победим. Парламентское большинство думает иначе, чем президент и большая часть граждан. Но с вашей поддержкой мне все удастся. Обещаю не разочаровать вас. Мы все желаем стабильности, лучшего будущего для наших детей. Мы хотим более высоких зарплат и пенсий, хотим порядка в стране. Все это мы сможем сделать, если будем вместе.

Я твердо уверен, что и те, кто не голосовал за меня, мы все желаем лучшего будущего для нашей страны. Я сделаю все для того, чтобы стать президентом всех. Давайте спустимся с баррикад! Давайте, начиная с сегодняшнего дня, думать о будущем Республики Молдова, отложим в сторону амбиции и геополитические, и политические заявления и будем идти вперед.

В Молдове живут представители разных национальностей, но мы сильны, потому что мы вместе. У нас одна Родина – Республика Молдова. Мы все граждане этой страны, и мы должны этим гордиться.

Вы будете видеть президента не только по телевизору. Раз в три-четыре месяца я буду в каждом районе Молдовы, чтобы слышать тех, кому нужна моя помощь. Также я буду представлять гражданам отчеты о том, что удалось и что еще предстоит сделать.

Инаугурация по-деловому

Сама церемония вступления в должность новоизбранного президента была довольно краткой. После исполнения государственного гимна Виктор Попа зачитал решение Конституционного суда о признании всенародных выборов президента действительными, и Игорь Додон, положа руку на Конституцию, торжественно произнес слова присяги: «Клянусь отдавать все свои силы и умение во имя процветания Республики Молдова, соблюдать Конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдовы». И Виктор Попа (к слову, ярый унионист, в недавнем прошлом депутат парламента от Либеральной партии) вручил Додону знаки президентского отличия. С этой минуты Игорь Додон официально стал пятым президентом Республики Молдова. Затем вступивший в должность глава государства выступил с речью, в которой обозначил основные приоритеты своего президентства. Текст речи был заблаговременно переведен на английский язык и в красивой обложке разложен на местах, предназначенных для членов дипломатического корпуса.

Жалкие потуги унионистов

На этом, собственно, вся церемония и завершилась. После чего Игорь Додон вместе с председателем парламента Андрианом Канду и премьер-министром Павлом Филипом в сопровождении представителей Партии социалистов отправился возлагать цветы к памятнику Штефану чел Маре. Еще до их появления у монумента активисты и сторонники организации Tinerii Moldovei, выступающей за объединение Молдовы с Румынией, устроили акцию протеста. Вообще-то первоначально они обнародовали громкие планы сорвать инаугурацию, собрав тысячи сторонников у Дворца Республики. Но примэрия проводить там акцию не разрешила (может, не захотела ссориться с новоизбранным президентом?). Поэтому унионисты собрались напротив монумента (ближе полиция их не подпустила). И было их от силы человек пятьдесят, в основном зеленые юнцы. Они держали в руках плакаты «Нет Додону», «Долой Додона» и «Диаспора с нами» и периодически выкрикивали: «Пришло время пробудиться и вымести ложь из нашей жизни!». А к памятнику протестующие сумели прорваться только после того, как президент возложил цветы и отбыл. Вся «громкая» акция продлилась меньше часа.

…И божье благословение

В тот же день Игорь Додон вместе с семьей (она почти в полном составе, за исключением самого младшего члена – Никушора, присутствовала в зале) побывал в кафедральном соборе Рождества Христова, где был совершен благодарственный молебен. Митрополит Владимир поздравил президента с инаугурацией и пожелал ему помощи Божией в этом нелегком служении молдавскому народу и стране. В дар Игорю Додону владыка передал икону с образом Святого Стефана Великого.

И это была не единственная икона, врученная президенту в тот день. Присутствовавшая на инаугурации группа священнослужителей с Афонской горы передала Игорю Додону образ Архангела Гавриила. «У нашего молдавского народа есть будущее лишь при условии сохранения наших традиционных ценностей и Православной церкви. В этом году мне посчастливилось побывать на Афонской горе, где я помолился за народ Молдовы, и мне отрадно, что на сегодняшней церемонии инаугурации присутствовали и представители с Афона, которые благословили меня на добрые дела на благо молдавского народа», – сказал президент.

С инаугурации – на работу

Времени на раскачку ни себе, ни своей команде Игорь Додон не дал. Сразу после церемонии президент провел ряд двухсторонних встреч с зарубежными высокопоставленными лицами.

С вице-премьером Республики Беларусь Михаилом Русым обсудили важнейшие вопросы молдо-белорусских отношений, в том числе торговлю, инвестиции, развитие предпринимательства и производственной кооперации в разных сферах. Михаил Русый передал поздравления новому главе Молдовы от президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с приглашением посетить страну в любое удобное время.

В ходе встречи с делегацией Французской Республики под руководством заместителя председателя Группы «Европа наций и свобод», главы делегации Национального фронта в Европейском парламенте Эдуарда Ферранда последний отметил, что официальное вступление Игоря Додона в должность президента ознаменовало рождение новой Молдовы – свободной, нейтральной и суверенной.

С заместителем министра иностранных дел Армении Шаваршем Кочаряном обсудили разные аспекты молдо-армянских отношений, в том числе прямое авиасообщение и обмен опытом в области сотрудничества с ЕАЭС.

Елена ЛИТОВЦЕВА.

КСТАТИ: Между тем, спать в эту ночь не пришлось ни Игорю Додону, ни членам его команды. Дело в том, что, приглашенный на инаугура­цию, вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин на це­ремонию не попал. Из-за сильного тумана Кишиневский аэропорт был закрыт, и самолет «Аэрофлота», прокружив над взлетно-посадочной полосой сорок минут, был отправлен на запасной аэродром в Будапешт. Добраться до молдавской столицы Рогозин сумел лишь к двум часам ночи. Тогда и состоялась его встреча с Игорем Додоном. Как написал президент на своей странице в социальных сетях, стороны «обсудили текущее поло­жение дел и перспективы решения главных вопросов молдо-российского сотрудничества, возможные пути продвижения по приднестровскому во­просу, а также повестку предстоящей встречи с Владимиром Владимиро­вичем Путиным. Дмитрий Рогозин от имени руководства России поздравил со вступлением в должность президента и передал приглашение посетить Российскую Федерацию с официальным визитом. С удовольствием принял приглашение и выразил надежду на полноценное восстановление молдо-российских отношений». Встреча президентов Молдовы и России в Москве запланирована на 17 января 2017 года.