Кишиневские новости

Таков главный посыл инаугурационной речи Игоря Додона

Центральный момент церемонии инаугурации — речь полномочного президента. В ее вступительной части Игорь Додон поблагодарил граждан Молдовы за оказанное ему высокое доверие и заверил, что будет верен принятым перед народом обязатель­ствам. Часть речи, обращенной к эт­ническим меньшинствам, президент произнес по-русски.

Через гражданскую консолидацию к процветанию Родины

Я обращаюсь к моим соотечествен­никам, у которых были другие предпо­чтения на выборах президента страны. Уверен, что и вы проголосовали за луч­шее будущее нашей Родины – Респу­блики Молдова! Я буду президентом всех граждан этого государства, кото­рые хотят, чтобы Молдова стала про­цветающей, свободной и независимой страной.

Хочу обратиться к сотням тысяч мол­даван, вынужденных добывать свой ку­сок хлеба вдали от родного дома. Горько и несправедливо, что государство, бюд­жет которого пополняется большей ча­стью за счет вашего тяжелейшего труда на чужбине, не обеспечило многим из вас хотя бы элементарного права – пра­ва голоса. Поддержка наших граждан, находящихся вдали от дома, будет для меня приоритетом, а в аппарат прези­дента будет введена должность совет­ника по проблемам диаспоры.

Я убежден, что у большинства из вас те же надежды и цели – модернизи­ровать Молдову, обеспечить достойную жизнь всем, сделать ее более комфорт­ной для оставшихся дома и более при­тягательной для тех, кто находится за ее пределами. В нашей многовековой истории были и более тяжелые перио­ды. Но каждый раз, когда мы объеди­нялись, когда действовали вместе как единый народ, мы добивались успеха.

Государство на службе гражданина

13 ноября 2016 года граждане Молдовы выразили свое твердое, ре­шительное и бесспорное убеждение в том, что именно народ является хо­зяином этой страны, а государствен­ные институты, начиная с парламента и правительства, должны служить своим гражданам. Я предупреждаю, чтобы вы со всей ответственностью отнеслись к воле народа! Если политический класс будет пренебрегать волей народа о вы­ведении государственных институтов из-под влияния групповых интересов, я буду действовать от имени народа, буду бороться рядом с народом и верну госу­дарство на службу гражданину.

У Молдовы есть будущее!

Государственность, суверенитет страны не являются и не могут быть предметом обсуждения. Я, как и абсо­лютное большинство граждан нашей страны, хочу жить, растить детей и со­зидать в независимой стране, в суве­ренном государстве Республика Мол­дова. Это естественное желание уходит корнями в многовековое прошлое мол­давского народа. Главная наша зада­ча – свято чтить заветы Штефана чел Маре и других известных господарей исторической Молдовы. Это проявле­ние уважения и сохранение вечной па­мяти о доблестных сыновьях нашего народа, которые отдали жизнь во имя независимости Молдовы. На протяже­нии веков было много посягательств на суверенитет нашего народа, но мы сохранили твердую решимость жить в своем независимом государстве.

Молдова – наш дом!

Эта страна является нашим домом, которым каждый из нас должен доро­жить. Призываю и вас последовать при­меру других великих народов, спросить себя, что может каждый из нас сделать для Республики Молдова. Я уверен, что в первую очередь мы должны быть патриотами своей страны. Призываю интеллигенцию, деятелей культуры, академические круги, и особенно препо­давателей, кому мы доверяем воспита­ние будущих поколений нашей страны, посвятить свой труд делу защиты само­бытности молдавского народа. Это наш святой долг по отношению к предкам и потомкам – гордиться национальной идентичностью, уважать мнение абсо­лютного большинства граждан страны, которые на протяжении веков иденти­фицировали себя как молдаване.

Безопасность государства – первоочередной приоритет!

Вопрос национальной безопасно­сти – политической, экономической, социальной – будет для меня одним из главных приоритетов. Суверенитет, нейтралитет и территориальная целост­ность будут всегда на повестке дня гла­вы государства. Также одной из состав­ляющих системы безопасности страны станет постоянное повышение качества жизни каждого гражданина, создание возможностей для роста, реализации и условий для развития человеческого потенциала.

Особое внимание будет уделено эко­номике и решению проблем предприни­мателей. Бизнес ждет от правительства, прежде всего, чтобы проводимая эконо­мическая политика была адекватной и предсказуемой. В ближайшее время будет создан Экономический совет при Президенте Республики Молдова.

Нулевая терпимость к коррупции

Для меня особое значение имеет си­туация в судебной системе и правовых учреждениях страны, к деятельности которых у наших граждан накопилось много серьезных вопросов. Обворован­ная банковская система и украденные миллиардные валютные резервы, по­хищенное государственное имущество, промотанные бюджетные ресурсы – яв­ные доказательства слабости и соуча­стия правовых и судебных структур.

Поспешность и наглость, с которыми был переложен на плечи граждан воз­врат украденных миллиардов, являются не только актом унижения народа, но и поступком, достойным самого строгого осуждения. Я посвящу всю свою энер­гию раскрытию полной правды и возвра­щению украденного имущества народу.

Обращаюсь к членам правительства и служащим центральных и местных ор­ганов публичного управления: помните, что вы заняли должности, чтобы ис­пользовать ваши знания и профессио­нальные качества для служения народу Республики Молдова, а не личным или партийным интересам. Ожидаю от ком­петентных органов беспрецедентной мобилизации в борьбе с коррупцией в высоких эшелонах власти, представ­ляющей опасность для существования нашего государства.

Ответственный социальный диалог

Приоритетным для моего манда­та будет обеспечение непрерывного диалога с гражданами и гражданским обществом, чтобы граждане могли уча­ствовать в процессе принятия реше­ний, а этот процесс был максимально прозрачным. Я поручу создать совет при президенте Республики Молдова, в состав которого войдут представители гражданского общества, академической среды и эксперты. Я окажу всесторон­нюю поддержку средствам массовой ин­формации. А нашим журналистам хочу пожелать быть свободными, независи­мыми, беспристрастными и корректны­ми в освещении событий.

Реформы во благо граждан

Нам не нужны реформы ради ре­форм или реформы для отчета кредито­рам и партнерам по развитию. Нам нуж­ны реформы для создания рабочих мест, повышения заработных плат и пенсий, обеспечения качественного образования и медицинских услуг, равноправия и со­циальной справедливости, социальной защиты людей, находящихся в небла­гоприятной ситуации, и их интеграции. Результатом этих реформ должен стать рост качества жизни граждан Республи­ки Молдова, а не наоборот.

Мы христианский народ!

Свыше 90% граждан страны призна­ли себя христианами: в этой широкой религиозной категории находятся люди абсолютного большинства националь­ностей, политических взглядов, возрас­тов и социальных групп. Православие является нашим национальным досто­янием, цементирующим общество. Вот почему я как президент страны и сми­ренный христианин буду поддерживать те виды деятельности, которые обеспе­чат сохранение христианских ценностей в молдавском обществе.

Молдова – наш общий дом!

Мы, представители разных этносов, – молдаване, украинцы, русские, болга­ры, гагаузы и другие – живем в одной стране и одинаково ее любим.

Несколько лет бездарного правления либералов и унионистов вновь посеяли и взрастили в нашем обществе семена вражды. Этническое разнообразие наше­го народа – наша сила, а не слабость. Это разнообразие предоставляет нам возмож­ность использовать все лучшее, что есть в культурном наследии наших народов, для развития общества, для укрепления и про­цветания нашей общей Родины.

Наша государственность может строиться только на основе молдавской самобытности. Я как президент сделаю все, чтобы Молдова стала подлинно не­зависимым государством, самостоятель­но выстраивающим свою внутреннюю политику и имеющим собственную точку зрения в сфере внешней политики.

Строительство единой гражданской полиэтнической нации приблизит нас к решению и приднестровского вопроса. Объединение берегов Днестра – одна из моих главных задач на посту прези­дента. И я приложу все силы для уре­гулирования этого вопроса в интересах большинства жителей обоих берегов. В нашей общей истории были сложные периоды, но я верю, что нас объединяет гораздо больше, чем разъединяет.

Россия стратегический партнер Молдовы

Восстановление полноценных дру­жественных, стратегических и партнер­ских отношений с Российской Феде­рацией является моей приоритетной целью. И свой первый официальный ви­зит в качестве президента Республики Молдова я совершу в Россию. Уверен, что это заложит основу для развития отношений между нашими дружествен­ными государствами на качественно новом уровне, положительно скажется на экономике нашей страны, на целых отраслях народного хозяйства Молдовы и трудовых мигрантах.

Внешняя политика, основанная на взаимоуважении и общих выгодах

Республика Молдова будет прово­дить внешнюю политику, основанную на партнерстве и дружбе со всеми госу­дарствами мира. Будем активизировать отношения с нашими соседними госу­дарствами – Румынией и Украиной, раз­вивать многоплановое сотрудничество с ЕС. Недавно я с удовлетворением принял приглашение осуществить визит в Брюс­сель и надеюсь, что он состоится в пер­вые месяцы 2017 года. И в дальнейшем наше сотрудничество с США и Китайской Народной Республикой будет являться для нас приоритетом. Мы перекинем мо­сты как на Восток, так и на Запад.

В заключение Игорь Додон заявил: «Я постараюсь, чтобы по завершении моего мандата у меня было как можно меньше сожалений, а у граждан страны – как можно больше позитивных впечат­лений».