Кишиневские новости

Настоящий хозяин страны – народ!
Таков главный посыл инаугурационной речи Игоря Додона
Центральный момент церемонии инаугурации — речь полномочного президента. В ее вступительной части Игорь Додон поблагодарил граждан Молдовы за оказанное ему высокое доверие и заверил, что будет верен принятым перед народом обязательствам. Часть речи, обращенной к этническим меньшинствам, президент произнес по-русски.
Через гражданскую консолидацию к процветанию Родины
Я обращаюсь к моим соотечественникам, у которых были другие предпочтения на выборах президента страны. Уверен, что и вы проголосовали за лучшее будущее нашей Родины – Республики Молдова! Я буду президентом всех граждан этого государства, которые хотят, чтобы Молдова стала процветающей, свободной и независимой страной.
Хочу обратиться к сотням тысяч молдаван, вынужденных добывать свой кусок хлеба вдали от родного дома. Горько и несправедливо, что государство, бюджет которого пополняется большей частью за счет вашего тяжелейшего труда на чужбине, не обеспечило многим из вас хотя бы элементарного права – права голоса. Поддержка наших граждан, находящихся вдали от дома, будет для меня приоритетом, а в аппарат президента будет введена должность советника по проблемам диаспоры.
Я убежден, что у большинства из вас те же надежды и цели – модернизировать Молдову, обеспечить достойную жизнь всем, сделать ее более комфортной для оставшихся дома и более притягательной для тех, кто находится за ее пределами. В нашей многовековой истории были и более тяжелые периоды. Но каждый раз, когда мы объединялись, когда действовали вместе как единый народ, мы добивались успеха.
Государство на службе гражданина
13 ноября 2016 года граждане Молдовы выразили свое твердое, решительное и бесспорное убеждение в том, что именно народ является хозяином этой страны, а государственные институты, начиная с парламента и правительства, должны служить своим гражданам. Я предупреждаю, чтобы вы со всей ответственностью отнеслись к воле народа! Если политический класс будет пренебрегать волей народа о выведении государственных институтов из-под влияния групповых интересов, я буду действовать от имени народа, буду бороться рядом с народом и верну государство на службу гражданину.
У Молдовы есть будущее!
Государственность, суверенитет страны не являются и не могут быть предметом обсуждения. Я, как и абсолютное большинство граждан нашей страны, хочу жить, растить детей и созидать в независимой стране, в суверенном государстве Республика Молдова. Это естественное желание уходит корнями в многовековое прошлое молдавского народа. Главная наша задача – свято чтить заветы Штефана чел Маре и других известных господарей исторической Молдовы. Это проявление уважения и сохранение вечной памяти о доблестных сыновьях нашего народа, которые отдали жизнь во имя независимости Молдовы. На протяжении веков было много посягательств на суверенитет нашего народа, но мы сохранили твердую решимость жить в своем независимом государстве.
Молдова – наш дом!
Эта страна является нашим домом, которым каждый из нас должен дорожить. Призываю и вас последовать примеру других великих народов, спросить себя, что может каждый из нас сделать для Республики Молдова. Я уверен, что в первую очередь мы должны быть патриотами своей страны. Призываю интеллигенцию, деятелей культуры, академические круги, и особенно преподавателей, кому мы доверяем воспитание будущих поколений нашей страны, посвятить свой труд делу защиты самобытности молдавского народа. Это наш святой долг по отношению к предкам и потомкам – гордиться национальной идентичностью, уважать мнение абсолютного большинства граждан страны, которые на протяжении веков идентифицировали себя как молдаване.
Безопасность государства – первоочередной приоритет!
Вопрос национальной безопасности – политической, экономической, социальной – будет для меня одним из главных приоритетов. Суверенитет, нейтралитет и территориальная целостность будут всегда на повестке дня главы государства. Также одной из составляющих системы безопасности страны станет постоянное повышение качества жизни каждого гражданина, создание возможностей для роста, реализации и условий для развития человеческого потенциала.
Особое внимание будет уделено экономике и решению проблем предпринимателей. Бизнес ждет от правительства, прежде всего, чтобы проводимая экономическая политика была адекватной и предсказуемой. В ближайшее время будет создан Экономический совет при Президенте Республики Молдова.
Нулевая терпимость к коррупции
Для меня особое значение имеет ситуация в судебной системе и правовых учреждениях страны, к деятельности которых у наших граждан накопилось много серьезных вопросов. Обворованная банковская система и украденные миллиардные валютные резервы, похищенное государственное имущество, промотанные бюджетные ресурсы – явные доказательства слабости и соучастия правовых и судебных структур.
Поспешность и наглость, с которыми был переложен на плечи граждан возврат украденных миллиардов, являются не только актом унижения народа, но и поступком, достойным самого строгого осуждения. Я посвящу всю свою энергию раскрытию полной правды и возвращению украденного имущества народу.
Обращаюсь к членам правительства и служащим центральных и местных органов публичного управления: помните, что вы заняли должности, чтобы использовать ваши знания и профессиональные качества для служения народу Республики Молдова, а не личным или партийным интересам. Ожидаю от компетентных органов беспрецедентной мобилизации в борьбе с коррупцией в высоких эшелонах власти, представляющей опасность для существования нашего государства.
Ответственный социальный диалог
Приоритетным для моего мандата будет обеспечение непрерывного диалога с гражданами и гражданским обществом, чтобы граждане могли участвовать в процессе принятия решений, а этот процесс был максимально прозрачным. Я поручу создать совет при президенте Республики Молдова, в состав которого войдут представители гражданского общества, академической среды и эксперты. Я окажу всестороннюю поддержку средствам массовой информации. А нашим журналистам хочу пожелать быть свободными, независимыми, беспристрастными и корректными в освещении событий.
Реформы во благо граждан
Нам не нужны реформы ради реформ или реформы для отчета кредиторам и партнерам по развитию. Нам нужны реформы для создания рабочих мест, повышения заработных плат и пенсий, обеспечения качественного образования и медицинских услуг, равноправия и социальной справедливости, социальной защиты людей, находящихся в неблагоприятной ситуации, и их интеграции. Результатом этих реформ должен стать рост качества жизни граждан Республики Молдова, а не наоборот.
Мы христианский народ!
Свыше 90% граждан страны признали себя христианами: в этой широкой религиозной категории находятся люди абсолютного большинства национальностей, политических взглядов, возрастов и социальных групп. Православие является нашим национальным достоянием, цементирующим общество. Вот почему я как президент страны и смиренный христианин буду поддерживать те виды деятельности, которые обеспечат сохранение христианских ценностей в молдавском обществе.
Молдова – наш общий дом!
Мы, представители разных этносов, – молдаване, украинцы, русские, болгары, гагаузы и другие – живем в одной стране и одинаково ее любим.
Несколько лет бездарного правления либералов и унионистов вновь посеяли и взрастили в нашем обществе семена вражды. Этническое разнообразие нашего народа – наша сила, а не слабость. Это разнообразие предоставляет нам возможность использовать все лучшее, что есть в культурном наследии наших народов, для развития общества, для укрепления и процветания нашей общей Родины.
Наша государственность может строиться только на основе молдавской самобытности. Я как президент сделаю все, чтобы Молдова стала подлинно независимым государством, самостоятельно выстраивающим свою внутреннюю политику и имеющим собственную точку зрения в сфере внешней политики.
Строительство единой гражданской полиэтнической нации приблизит нас к решению и приднестровского вопроса. Объединение берегов Днестра – одна из моих главных задач на посту президента. И я приложу все силы для урегулирования этого вопроса в интересах большинства жителей обоих берегов. В нашей общей истории были сложные периоды, но я верю, что нас объединяет гораздо больше, чем разъединяет.
Россия стратегический партнер Молдовы
Восстановление полноценных дружественных, стратегических и партнерских отношений с Российской Федерацией является моей приоритетной целью. И свой первый официальный визит в качестве президента Республики Молдова я совершу в Россию. Уверен, что это заложит основу для развития отношений между нашими дружественными государствами на качественно новом уровне, положительно скажется на экономике нашей страны, на целых отраслях народного хозяйства Молдовы и трудовых мигрантах.
Внешняя политика, основанная на взаимоуважении и общих выгодах
Республика Молдова будет проводить внешнюю политику, основанную на партнерстве и дружбе со всеми государствами мира. Будем активизировать отношения с нашими соседними государствами – Румынией и Украиной, развивать многоплановое сотрудничество с ЕС. Недавно я с удовлетворением принял приглашение осуществить визит в Брюссель и надеюсь, что он состоится в первые месяцы 2017 года. И в дальнейшем наше сотрудничество с США и Китайской Народной Республикой будет являться для нас приоритетом. Мы перекинем мосты как на Восток, так и на Запад.
В заключение Игорь Додон заявил: «Я постараюсь, чтобы по завершении моего мандата у меня было как можно меньше сожалений, а у граждан страны – как можно больше позитивных впечатлений».