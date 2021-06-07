В Кишиневе у здания Центризбиркома прошла акция протеста, организованная пропрезидентской партией «Действие и солидарность», к ней присоединились еще несколько формирований.

Митинговавшие не согласились с решением ЦИКа, который постановил на прошлой неделе: на предстоящих парламентских выборах за рубежом будет открыто 139 избирательных участков. Столько же было и в прошлом году, когда избирали президента. Удивительно, но протестующие как-то позабыли, возможно, сознательно, что глава Центризбиркома Дорин Чимил – выдвиженец той самой пропрезидентской партии «Действие и солидарность». Ренато Усатый, лидер избирательного блока имени себя самого, тоже организовал акцию протеста, где осудил решение ЦИКа. Правда акция прошла у здания Апелляционной платы. Опосредованно к протестующим присоединилась и президент Майя Санду. В социальных сетях она написала: «Решение Центральной избирательной комиссии противодействовать открытию достаточного количества избирательных участков в диаспоре – это издевательство над сотнями тысяч граждан, которые хотят проголосовать. Додонистское большинство в ЦИК снова пошло против народа и нарушило критерии законодательства, лежащие в основе установления числа избирательных участков за пределами страны».

На президентских выборах Санду в прошлом году вышла на первое место только благодаря голосам гастарбайтеров. Временное правительство предложило в 2021-м открыть за кордоном 190 избирательных участков. Однако на проведение досрочных выборов денег в государственном бюджете не предусмотрено, кабинету министров пришлось опустошать резервы. Поэтому вполне логично то, что ЦИК в условиях ограниченных финансов не может увеличить число участков. Но такая позиция не устраивает Санду, которая надеется сделать правящей свою «Действие и солидарность». В конце концов, тратятся деньги налогоплательщиков, за их счет можно попытаться реализовать свои самые изощренные фантазии. Кстати, по логике президента Санду власти Армении и Израиля «идут против воли народов». Там на законодательном уровне запрещено участвовать в выборах гражданам, проживающим за границей. Предполагается, что они не совсем в курсе того, что происходит на родине, а потому не должны выбирать людей, которые будут определять политику страны.