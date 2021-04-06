Ученые из австралийского Университета Саншай-Кост задались вопросам: что помогает рептилиям хорошо передвигаться по вертикальным поверхностям. Исследователи создали робота длиной всего двадцать четыре сантиметра, запрограммировав движение его ног по принципу лап ящериц. А затем пустили робота в погоню за живыми рептилиями. Чтобы догнать их, необходимо было подняться по ковру, висевшему на вертикальной стене.

Во-первых, выяснилось, что и робот, и ящерицы двигались на средней скорости, и она была примерно одинаковой. А удерживаться на вертикальной поверхности роботу позволяет положение ног – передние повернуты на двадцать градусов, а задние на сто, в ту же сторону. При этом не имеет значения, внутрь они повернуты или наружу, хотя у живых ящериц лапы повернуты внутрь. Выяснилось также, что робот помогает себе движениями позвоночника, сгибая сначала его, а потом задействуя ноги. Иногда хватает только движения позвоночника. Как установили исследователи, в древности рептилии вообще двигались только благодаря сгибанию позвоночника, но в процессе эволюции подключили еще и лапы.

По мнению ученых, их выводы будут полезны для разработки новых видов снаряжения для альпинистов, сообщает vokrugsveta.ua.