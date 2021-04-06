Одним из главных принципов всех монархий был заключение браков с равными себе по знатности и положению. В конце концов все правители Европы оказались практически одной семьей – по крайней мере близкими родственниками. Но, как известно, подобные династические браки не способствуют появлению здорового потомства, а совсем наоборот.

Специалисты Калифорнийского университета из США проследили, насколько женитьба на родственниках отразилась на эффективности управления государством. Была исследована деятельность трехсот тридцати одного европейского монарха, а также то, с кем играли свадьбы все предки этих правителей. В результате ученые заключили: чем более близкородственными были браки многих поколений этой семьи, тем ниже были успехи монарха как правителя. Страны начинали процветать, только если скончавшийся король не оставлял наследника, и к власти приходил представитель другой династии.

Один из ярких примеров, приводимых в исследовании, – Карлос II, на котором закончилась династия Габсбургов на испанском троне. Многие поколения его предков женились только на близких родственниках, а его собственные родители приходились друг другу дядей и племянницей. В результате у Карлоса были серьезные проблемы со здоровьем, как физические, так и психические. Его короновали в четыре года, но к этому возрасту он еще не начал ходить, а заговорил только к восьми годам. И лишь после кончины Карлоса, когда власть перешла к члену другой династии, проблемы Испании начали решаться.

Ситуация была лучше только в тех странах, где монархии были конституционными, то есть парламент мог влиять на решения, принимаемые монархом. Так, в частности, происходило в Северной Европе в XV-XVIII веках, где парламенты были активными, сообщает IFLScience.