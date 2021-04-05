На сегодняшний день в стране 216478 человек прошли лечение и 5178 умерли от инфекции COVID-19.

На 5 апреля в Молдове подтверждены 235790 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 9600 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 19088 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 3931 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 322 в крайне тяжелом состоянии (55 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).