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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 5 апреля 216478 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 5 апреля 216478 излечившихся
05 апреля
20:07 2021
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На сегодняшний день в стране 216478 человек прошли лечение и 5178 умерли от инфекции COVID-19.  

На 5 апреля в Молдове подтверждены 235790 случаев заражения новым коронавирусом.   

В настоящее время 9600 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 19088 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 3931 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 322 в крайне тяжелом состоянии (55 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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