В Объединенных Арабских Эмиратах выпадает крайне мало осадков. Как правило, здесь насчитывается не больше пяти дождливых дней в год. Естественно, никакие нужды такое скудное количество удовлетворить не может.

Власти постоянно занимаются решением проблемы увеличения количества влаги. Здесь действуют опреснители морской воды и внедряются проекты по управлению погодой. Широко применяется давно известный способ воздействия на облака сухим льдом и соединения серебра, но коэффициент его полезного действия не превышает тридцати процентов. К тому же использование химических веществ небезразлично для окружающей среды.

Поэтому ведутся поиски новых методов увеличения количества, частоты и силы дождей. Ученые Редингского университета из Великобритании предложили использовать беспилотные летательные аппараты, которые будут посылать слабые электрические импульсы в скопления водяного пара в атмосфере. В результате воздействия зарядов должно происходить объединение молекул воды в капли, которые и станут дождем.

В ближайшее время начнется испытание предложенного метода, и если он покажет хорошие результаты, начнется его широкое внедрение. Технология экологически чистая, поскольку не предполагает использование химических веществ, в том числе и горючего для летательных аппаратов, а также значительно более дешевая, чем использование самолетов, сообщает Naked-science.