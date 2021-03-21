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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В Эмиратах о дожде позаботятся дроны

21 марта
16:11 2021
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В Объединенных Арабских Эмиратах выпадает крайне мало осадков. Как правило, здесь насчитывается не больше пяти дождливых дней в год. Естественно, никакие нужды такое скудное количество удовлетворить не может.

Власти постоянно занимаются решением проблемы увеличения количества влаги. Здесь действуют опреснители морской воды и внедряются проекты по управлению погодой. Широко применяется давно известный способ воздействия на облака сухим льдом и соединения серебра, но коэффициент его полезного действия не превышает тридцати процентов. К тому же использование химических веществ небезразлично для окружающей среды.

Поэтому ведутся поиски новых методов увеличения количества, частоты и силы дождей. Ученые Редингского университета из Великобритании предложили использовать беспилотные летательные аппараты, которые будут посылать слабые электрические импульсы в скопления водяного пара в атмосфере. В результате воздействия зарядов должно происходить объединение молекул воды в капли, которые и станут дождем.

В ближайшее время начнется испытание предложенного метода, и если он покажет хорошие результаты, начнется его широкое внедрение. Технология экологически чистая, поскольку не предполагает использование химических веществ, в том числе и горючего для летательных аппаратов, а также значительно более дешевая, чем использование самолетов, сообщает Naked-science.  

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