Об этом в ходе прямой трансляции в социальной сети заявил Игорь Додон. Он отметил, что для преодоления глубокого кризиса в стране необходимо срочное вмешательство парламента, так как Майя Санду отказывается общаться как с правительством, так и с парламентом, что совершенно недопустимо в сложившейся ситуации.

– Сейчас президент самоизолировался. Может боится COVID-а, поэтому не встречается с Гречаный, с членами правительства. Не хочет говорить, только блокирует. Блокирует назначение правительства. Что должен делать парламент? Парламент должен активнее вмешаться, что и делает г-жа Гречаный, – сказал Додон.

Напомним, что по запросу правительства парламент разработал законопроект, который ускоряет процедуру закупки вакцины для того, чтобы оперативно начать массовую иммунизацию граждан. Документ должен быть одобрен сегодня на заседании парламента.