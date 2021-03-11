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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове предлагают отменить голосование за рубежом

В Молдове предлагают отменить голосование за рубежом
11 марта
22:07 2021
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Политическая партия «НАШИ» 11 марта провела пресс-конференцию перед Администрацией президента, посвященную изменению избирательного законодательства с целью проведения голосования на выборах исключительно на территории Республики Молдова.

Активистка партии, студентка Аделина Кастравец подчеркнула, что у многих возникает вопрос, справедливо ли, чтобы граждане, уехавшие в поисках лучшей жизни, принимали участие в избирательных процессах в Республике Молдова.

При этом активистка отметила, что часть гастарбайтеров утратили реальность с происходящими событиями дома. А информируют диаспору СМИ, существующие на гранты и пропагандирующие «западные ценности».

Ставка на голосование диаспоры – это избирательный прием тех, кто «понимает, что внутри страны у них слабая поддержка», – считает Аделина Кастравец.

Особенно тревожным симптомом Аделина Кастравец считает то, что «кандидаты начали делить граждан за рубежом на своих и чужих», как это делают Майя Санду, Ренато Усатый, Тудор Делиу, Дорин Киртоакэ, которые выступали против большого количества избирательных участков на территории России, в то же время, требуя увеличения количества участков для голосования в Европе.

В качестве ориентира Аделина Кастравец предложила «взять пример с таких стран как Армения, Израиль, Ирландия. Это страны схожи с нашей…у них большая диаспора за рубежом, соотношение территорий стран примерно одинаковое, внутренние проблемы также схожи. В Армении голосование за рубежом было отменено в 2007 году. В Ирландии и Израиле единственными, кому разрешается голосовать за рубежом, являются члены дипломатического корпуса и военнослужащие». 

Чем хуже граждане, живущие в Молдове, задается вопросом Кастравец. Честно ли, чтобы люди, которые уехали и не собираются возвращаться, решали судьбу страны? Знают ли они так хорошо, что происходит у нас в стране, спрашивает представитель партии «НАШИ». 

«Наша команда будет продвигать радикальную позицию – Прилетай! Голосуй! Живи! Нашей стране необходимы реформы в избирательном праве. Нужно запретить участки за рубежом, и устанавливать их только на территории Молдовы. Так государство сможет контролировать избирательный процесс, а граждане смогут ощутить последствия своего выбора», – заявила в заключение Аделина Кастравец.

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