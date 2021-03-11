В течение прошедшего дня, 11 марта, зарегистрированы еще 37 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это: 76-летний мужчина из Кишинева, 76-летняя женщина из Унгенского района, 64-летняя женщина из Унгенского района, 72-летняя женщина из района Дрокия, 72-летняя женщина из Каларашского района, 77-летний мужчина из муниципия Бельцы, 68-летний мужчина из муниципия Бельцы, 68-летний мужчина из Единецкого района, 63-летний мужчина из Единецкого района, 42-летний мужчина из района Чимишлия, 77-летняя женщина из района Дрокия, 71-летняя женщина из Глодянского района, 61-летний мужчина из Каушанского района, 65-летняя женщина из Каушанского района, 70-летний мужчина из района Кагул, 47-летний мужчина из Кишинева, 67-летний мужчина из Унгенского района, 71-летняя женщина из района Кагул, 41-летняя женщина из Окницкого района, 79-летний мужчина из Окницкого района, 74-летняя женщина из Кишинева, 71-летняя женщина из Яловенского района, 74-летний мужчина из Кишинева, 75-летний мужчина из Кишинева, 79-летняя женщина из Сорокского района, 71-летняя женщина из района Кагул, 61-летняя женщина из Комратского района, 61-летняя женщина из Комратского района, 71-летний мужчина из Кишинева, 68-летний мужчина из Рышканского района, 80-летняя женщина из Рышканского района, 86-летний мужчина из Новоаненского района, 67-летняя женщина из Новоаненского района, 76-летний мужчина из Единецкого района, 72-летний мужчина из Кишинева, 67-летняя женщина из Кишинева, 54-летняя врач из Кишинева.

На вечер 11 марта 175111 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 4220 человек умерли от инфекции.