Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 11 марта 175111 излечившихся
11 марта
21:07 2021
На сегодняшний день в стране 175111 человек прошли лечение и 4220 умерли от инфекции COVID-19.
На 11 марта в Молдове подтверждены 200124 случая заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 11848 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 18028 человек находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализирован 4210 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 331 в крайне тяжелом состоянии (68 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).