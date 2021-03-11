На сегодняшний день в стране 175111 человек прошли лечение и 4220 умерли от инфекции COVID-19.

На 11 марта в Молдове подтверждены 200124 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 11848 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 18028 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 4210 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 331 в крайне тяжелом состоянии (68 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).