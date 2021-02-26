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Газета "Кишиневские новости"

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Депутат Односталко опровергает очередную ложь президента Санду

26 февраля
22:07 2021
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Депутат ПСРМ Владимир Односталко сообщил, что пресс-секретарь президента Сорина Штефырцэ проинформировала иностранные СМИ о том, что российская вакцина «Спутник V», которая была зарегистрирована в агентстве по медикаментам, не может использоваться в Республике Молдова по причине неодобрения со стороны ВОЗ. Односталко опровергает слова чиновницы президента и дает ссылку, которая подтверждает его правоту: https://www.gazeta.ru/social/news/2021/02/26/n_15671126.shtml

Кроме того, парламентарий пишет, что, во-первых, ВОЗ позволяет использование российской вакцины. И для подтверждения этого приводит еще одну ссылку на официальный документ ВОЗ со списком вакцин: https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/Status_COVID_VAX_24Feb2021.pdf

Во-вторых, Односталко специально для советников Санду дает ссылку с официальной страницы национального фармацевтического регулятора Молдовы о регистрации российской вакцины «Спутник V». В официальном сообщении молдавского агентства по медикаментам и медицинским изделиям вместе с официальной информацией о регистрации вакцины «Спутник V», также приводится и ссылка на список вакцин ВОЗ, в котором «Спутник V» занимает позицию номер 9: https://amdm.gov.md/ro/article/amdm-autorizat-vaccinuri-pentru-prevenirea-infec%C8%9Biei-cu-coronavirus-induse-de-sars-cov-2   

Печально, делает логичный вывод депутат, что администрация Майи Санду, не сумев помешать регистрации «Спутника V» на уровне регуляторных органов страны, продолжает врать.

«В понедельник, – пообещал Владимир Односталко, – на брифинге расскажем много интересного о противодействии регистрации российской вакцины со стороны администрации Санду».

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