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Газета "Кишиневские новости"

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Испания грозится выйти из состава Евросоюза

17 февраля
20:07 2021
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В Мадриде недовольны договором к Энергетической хартии, передает телеканал «Известия». Документ 1994 года защищает интересы энергетического сектора. Испания считает, что соглашение мешает защите климата планеты. Мадрид настаивает на внесении изменений в текст договора. Новые условия взаимодействия с энергетическими компаниями должны соответствовать планам по снижению парниковых газов. В марте участники договора обсудят поправки в документ. Позицию Испании по соглашению разделают во Франции. Против внесения изменений выступают Венгрия и Словакия.

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