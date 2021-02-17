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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 17 февраля 159339 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 17 февраля 159339 излечившихся
17 февраля
18:48 2021
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На сегодняшний день в стране 159339 человек прошли лечение и 3697 умерли от инфекции COVID-19.  

На 17 февраля в Молдове подтверждены 172815 случаев заражения новым коронавирусом.   

В настоящее время 4934 человека с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15260 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 3061 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 284 в крайне тяжелом состоянии (63 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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