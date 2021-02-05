Предприятие «Молдавская железная дорога» (МЖД) должно остаться в собственности государства. Такое мнение высказал бывший президент страны Игорь Додон в ходе прямой трансляции. Председатель ПСРМ напомнил, что до 2009 года компания была прибыльной, а после прихода к власти проевропейских альянсов МДЖ начали банкротить.

«Когда пришли вы, проевропейцы, то вы разрушили Железную дорогу, доведя ее до банкротства. В прошлом году мы попытались избавить ее от долгов. К концу 2019 года долги по зарплате были 7-8 месяцев, а в 2020 году не было задолженности по зарплате. Я твердо убежден – МЖД должна остаться государственным предприятием, это стратегический актив», – заявил Игорь Додон.