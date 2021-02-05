Пятница, 5 февраля 2021, 16:18

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Игорь Додон: МЖД должна остаться в собственности государства

Игорь Додон: МЖД должна остаться в собственности государства
05 февраля
12:27 2021
Версия для печати

Предприятие «Молдавская железная дорога» (МЖД) должно остаться в собственности государства. Такое мнение высказал бывший президент страны Игорь Додон в ходе прямой трансляции. Председатель ПСРМ напомнил, что до 2009 года компания была прибыльной, а после прихода к власти проевропейских альянсов МДЖ начали банкротить.

«Когда пришли вы, проевропейцы, то вы разрушили Железную дорогу, доведя ее до банкротства. В прошлом году мы попытались избавить ее от долгов. К концу 2019 года долги по зарплате были 7-8 месяцев, а в 2020 году не было задолженности по зарплате. Я твердо убежден – МЖД должна остаться государственным предприятием, это стратегический актив», – заявил Игорь Додон.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,52+0,59%
EUR20,99+0,69%
GBP23,98+0,71%
UAH0,63+0,80%
RON4,31+0,71%
RUB0,23+1,29%

Курсы валют в MDL на 05.02.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд