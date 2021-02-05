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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Школьники придумали устройство, помогающее заснуть

Школьники придумали устройство, помогающее заснуть
05 февраля
12:27 2021
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Одиннадцатиклассники, которые учатся в Предуниверситарии Московского авиационного института, разработали интересный проект. Это высокотехнологичное электронное устройство, способствующее быстрому засыпанию. Современный ритм жизни не всегда способствует легкому отходу ко сну, и примерно пятая часть жителей планеты сталкивается с проблемами в этой сфере.

Конечно, в сложных случаях изобретение ребят помочь не сможет, тут в дело должна вступать медицина. Но в легких случаях разработка будет полезна. Устройство действует комбинированно, с помощью мягкого света, тихой музыки и приятного запаха. Его получают благодаря распылению воды в виде пара с ароматическими маслами. Все это помогает избавиться от накопившегося за день напряжения.

Пока в прибор заложено определенное количество музыкальных композиций, но авторы изобретения работают над тем, чтобы владелец с помощью специального приложения мог сам подобрать себе любимую музыку. Планируется также научить устройство подчиняться командам со смартфона, сообщает РИА «Новости».    

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