После того как Майя Санду сформировала новый состав Высшего совета безопасности и внесла изменения в критерии членства в нем чиновников, в обществе разгорелись дискуссии.

Действительно, эффективность работы структуры определяется составом включенных в нее руководителей ведомств и должностных лиц, которые могут обеспечить достижение целей в силу имеющихся полномочий. ВСБ является консультативным органом, и он не обладает механизмом реализации решений, уточняют юристы. Но Майя Санду пошла иным путем, словно преследуя другую и неявную цель.

Феномен Санду как угрозы безопасности для Молдовы

Ее интересует не эффективность, например, в борьбе с коррупцией, а создание некого пропагандистского органа или рупора нужных идей. В ВСБ были включены соратники Майи Санду по партии и «братья по оружию». А секретарем ВСБ была назначена директор НПО, занимавшаяся проблемами торговли людьми.

Поскольку многие из окружения Майи Санду, да и она сама – энпэошники со стажем, которые жили и живут на иностранные гранты, оппоненты президента даже предложили назначить «генсеком ВСБ старика Сороса».

Другое направление критики – наличие у самой Майи Санду и членов ВСБ второго, румынского гражданства. Как заметил израильский эксперт в области безопасности Яков Кедми, Молдова первая в мире страна, где президентом, верховным главнокомандующим стал человек с двойным гражданством.

Профи очевидно, что, с точки зрения безопасности, это не какой-то там пустяк – а невероятная угроза, так как неясно в интересах какой страны действует сейчас президент Молдовы.

О том, что Майя Санду обязана отказаться от румынского гражданства, говорят аналитики, этого от нее требуют политические партии (например, партия «Наши») и гражданские активисты.

Чуть не объединились в 1991 году

Проблема усугубляется тем, что вопрос объединения Молдовы и Румынии существует с момента создания РМ. И тогда ставился вопрос об объединении двух государств.

Как рассказывал Ион Петреску, доктор военных наук, руководитель пресс-службы Министерства национальной обороны Румынии, а также директор медиахолдинга Минобороны, в 1991 году Мирча Снегур предложил Иону Илиеску осуществить объединение. Он должен был стать впоследствии вице-президентом Румынии, но данное предложение было отклонено.

Петреску утверждает, что «по просьбе Михаила Горбачева, президент Франции Франсуа Миттеран попросил румынского президента не допустить оплошностей. Так было остановлено объединение Бессарабии с Матерью Родиной». Но, возможно, Илиеску руководствовался иными соображениями. Он понимал, что объединение станет прологом большой европейской войны.

«Униря» де-факто уже произошла

Сегодня аналитики говорят о «ползучем объединении». Доктор истории и политолог, Иван Грек утверждает, что «униря» де-факто уже произошла. Чтобы это случилось де-юре «нужно будет разрешение Вашингтона, и оно встретит сопротивление Комрата, за которым стоит Турция, и Тирасполя, который пока надо брать силой». Но с «де-юре» не спешат, по мнению эксперта, «потому что ЕС это ничего не даст, кроме лишних финансовых затрат, связанных с объединенной Румынией».

В политических же кругах вспоминают Хельсинкский заключительный акт 1975 года. И говорят, что «что изменение границ в Европе может осуществляться только через политические решения, выработанные на переговорах». Ярый сторонник «унири» бывший президент Румынии Траян Бэсеску делает прогноз: «Объединение не может произойти до тех пор, пока этого не захочет 50% населения Республики Молдова». Когда в Молдове число сторонников превысит 50% , считает Бэсеску, молдавскому парламенту просто-напросто нужно проголосовать за объединение. Сделать то, что произошло в 1918 году в Кишиневе, когда «Совет края» объявил о присоединении Бессарабии к Румынии.

Сколько в Молдове сторонников объединения?

В этом контексте важен вопрос, далеко ли тот момент, когда сторонников объединения с Румынией на молдавской земле будет более половины граждан с правом голоса?

Последние опросы общественного мнения говорят, что готовы поддержать объединение от 30 до 35 процентов. Стоит иметь в виду, что около миллиона молдаван из 2.6 миллиона (по данным статистики) имеют румынское гражданство. То есть цифра до 40 процентов может быть обоснованной.

Кроме того, давайте посмотрим на итоги голосования на последних выборах президента. Майя Санду, имеющая прозападные и унионистские взгляды, открыто говорившая, что проголосует за объединение, если пройдет референдум, получила поддержку 943 000 граждан.

Сторонник молдавской государственности Игорь Додон аккумулировал 690 615 голосов. Понятно, что среди тех, кто поддержали Майю Санду, есть люди, которым не нравится то, что делает лидер ПСРМ, и для них человек с унионистской платформой во главе страны не является большой трагедией.

64 депутата были гражданами Румынии

Так какова тенденция? Стоит ли придавать большое значение захвату гражданами Румынии всей полноты власти в Кишиневе? Ведь человек с унионистскими взглядами – Николай Тимофти уже занимал пост президента.

Чтобы уяснить вектор будущего движения, нужно кое-что вспомнить. А именно, что в прошлом парламенте (а наша страна парламентская республика) 64 депутата были гражданами Румынии. И представитель партии Бэсеску Еуджен Томак спрашивал, если эти депутаты честны перед собой и верны клятве, которую они давали румынскому государству, то нет никакой проблемы в голосовании за объединение. В тот период и председатель парламента Андриан Канду также являлся «подданым» Румынии.

Гражданами соседнего государства были и молдавские премьер-министры.

А негласный хозяин Молдовы олигарх Влад Плахотнюк слыл очень большим другом Бухареста. Румынские СМИ, финансируемые государством, его безоговорочно поддерживали. Ему помогали политики, спецслужбы соседней страны, несмотря на наличие у него российского гражданства.

Плахотнюк отрывал Молдову от России

Нужно сказать, что время правления Плахотнюка было периодом, когда сторонников объединения с Румынией становилось все больше. Тогда молдавский министр обороны мог заявить об объединении армий двух государств или сказать, что в ближайшей перспективе слияние Молдовы и Румынии неизбежно. Был взят курс на вступление в НАТО.

А с Россией Молдова находилась в конфронтации. Высылались дипломаты, журналисты, деятели культуры, был объявлен персоной нон грата Дмитрий Рогозин, вице-премьер правительства России. Кишинев законодательно установил запрет на информационные, аналитические и военные передачи, транслируемые московскими телеканалами. Развивались проекты объединения газотранспортных и электросетей соседних стран.

Нужно обратить внимание, что еще в 2018 году Конституционный суд признал закон о функционировании языков, в котором русскому отводилась роль средства межнационального общения, устаревшим.

Другими словами, Молдову отрывали от Москвы. Разумеется, при полной поддержке США.

Появляется реальная возможность вступить в НАТО

И вот теперь, после победы Майи Санду на президентских выборах, появилась реальная возможность возобновить работу по сближению Кишинева и Бухареста, увеличить число сторонников объединения на левом берегу Прута.

Вот почему Майя Санду стремится к тому, чтобы развить свой успех и получить полный контроль над парламентом\правительством. Если это произойдет, то пусть не сразу, но зримо начнется форсированная интеграция Румынии и Молдовы.

На днях Владимир Зеленский объявил о желании его страны вступить в НАТО. Румыния, со своей стороны, старается играть роль форпоста блока на юго-восточном направлении. Здесь наращивается боевой потенциал, Бухарест в своей доктрине безопасности назвал Россию врагом.

Если иметь в виду, что новый госсекретарь США Энтони Блинкен говорит, что для таких стран как Грузия дверь в НАТО должна быть открыта, то почему она не может быть открыта для Украины и Молдовы, если здесь созреют соответствующие условия?

Как только правительство Павла Филипа-Плахотнюка в 2016 году было приведено к присяге, даже без согласования с министерством обороны, Молдову посетила группа американских генералов и адмиралов. Ясно, что прибыли они сюда не пить вино в Криковских подвалах, а для стратегического планирования и изучения ситуации на месте.

Реванш унионистов и проевропейцев — задача номер один

Определенные процессы в военной сфере, которые немного затормозились, когда социалисты создавали коалиции с блоком ACUM и ДПМ, в случае победы сторонников Майи Санду на досрочных парламентских выборах, получат продолжение. США и НАТО готовятся к тому, что если возникнут условия для объединения двух стран, то альянс обязан иметь ясный план действий в таких обстоятельствах.

Тем более что при администрации Байдена борьба за отрыв постсоветского пространства от России усилится. Возвращение таких фигур как Виктория Нуланд в администрацию само за себя говорит.

Вот еще почему сегодня тема реванша проевропейских и унионистских сил на досрочных парламентских выборах – главная для румынских политиков и экспертов. Именно поэтому бухарестский аналитик Дан Дунгачиу резко отреагировал на заявление ПДС выступить самостоятельно на досрочных выборах, не создавать избирательные блоки. Он назвал данное решение партии Санду политической ошибкой. Оно «не было мудрым жестом с точки зрения битвы, которая развернется в парламенте».

«Униря» де-факто и де-юре

В контексте этой борьбы за курс на дальнейшее сближение Молдовы с Румынией и НАТО особую роль приобретает консолидация сторонников сохранения молдавской государственности. Но политические силы на левом фланге также раздроблены, как и в стане правых.

Самостоятельно социалисты не смогут получить контроль над парламентом, и очевидно, что им придется либо формировать избирательный блок, либо создавать коалицию со сторонниками молдавской государственности в новом парламенте.

Так что смысл того, что происходит сейчас в молдавской политике, а также того, за что будут бороться левые и проевропейско-унионистские партии, является вполне ясным и определенным. Речь идет о сохранении или уничтожении Республики Молдова. Но если раньше об объединении говорили больше как о потенциальном варианте, возможности, то сейчас — уже как о реальности, которая начнет разворачиваться у нас на глазах. Из того, что мы имеем де-факто, в течении двух сроков Майи Санду можно получить «унирю» де-юре.

Корабль с двумя названиями

И главными препятствиями на пути поглощения Молдовы Румынией по-прежнему остаются русский язык и русскоязычные регионы, Гагаузия и Приднестровье.

Ну и, конечно, Россия, которая не будет спокойно смотреть, как Молдова превращается во враждебную ей территорию. Здесь проживают и граждане РФ, и соотечественники.

На Днестре стоят миротворцы.

Но наверняка будут готовиться и к военному ответу. Сегодня Североатлантический альянс открыто публикует сценарий превентивного удара по Калининградской области, территории России. Как утверждается самим НАТО, с целью «обеспечения безопасности в Прибалтике». Если открыто представляется план удара по России, то почему у НАТО не должно быть аналогичных сценариев «превентивных ударов» и в регионе Пруто-Днестровского междуречья? Генералы с адмиралами ведь не зря прилетали в 2016 году.

Например, чтобы «обеспечить безопасность Румынии»?

И какое все это имеет отношение к новому составу Высшего совета безопасности, сформированному Санду? ВСБ должен выявлять угрозы существованию государства и предотвращать их.

Но никак не создавать смертельные опасности. Либо превращаться в них.

Однако наша страна – это корабль, которому при рождении дали два названия. Одно — Республика Молдова, другое — «второе румынское государство». Вот и двигаемся мы в соответствии с известным выражением — «Как корабль назовешь, так он и поплывет».