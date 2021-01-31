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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Убийцу выдала активность мозга

Убийцу выдала активность мозга
31 января
13:07 2021
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Правоохранители Дубая начали использовать в работе новую технологию, фиксирующую активизацию работы мозга в случае, когда перед глазами человека появляется знакомый объект.

Технология называется «Memory-Print», ее впервые испытали при расследовании убийства. Когда был обозначен круг возможных преступников, им по время допроса демонстрировали фотографии орудия убийства. У одного из допрашиваемых аппаратура зафиксировала скачок активности мозговых волн.

Этим человеком полицейские занялись всерьез, и он в конце концов признал свою вину. Внедрение аппаратуры   «Memory-Print» началось больше года назад, а сейчас впервые были получены реальные результата, сообщает «Khaleej Times».   

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