Правоохранители Дубая начали использовать в работе новую технологию, фиксирующую активизацию работы мозга в случае, когда перед глазами человека появляется знакомый объект.

Технология называется «Memory-Print», ее впервые испытали при расследовании убийства. Когда был обозначен круг возможных преступников, им по время допроса демонстрировали фотографии орудия убийства. У одного из допрашиваемых аппаратура зафиксировала скачок активности мозговых волн.

Этим человеком полицейские занялись всерьез, и он в конце концов признал свою вину. Внедрение аппаратуры «Memory-Print» началось больше года назад, а сейчас впервые были получены реальные результата, сообщает «Khaleej Times».