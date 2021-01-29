На заседании правительства при участии президента Гурбангулы Бердымухамедова обсуждались условия проведения конкурса красоты среди собак, сообщает агентство «Хроники Туркменистана».

Предполагается, что победителям будет вручаться медаль «Отважный алабай года». Вице-премьер Эсенмырат Оразгелдиев представил на суд коллег вариант дизайна награды. Бердымухамедов внес свои поправки и приказал подчиненным: «Основательно подготовиться к торжественным мероприятиям, которые впервые состоятся по случаю празднования Дня туркменского алабая».