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Газета "Кишиневские новости"

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Туркменистан готовится к конкурсу красоты среди собак

29 января
17:27 2021
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На заседании правительства при участии президента Гурбангулы Бердымухамедова  обсуждались условия проведения конкурса красоты среди собак, сообщает агентство «Хроники Туркменистана».

Предполагается, что победителям будет вручаться медаль «Отважный алабай года». Вице-премьер Эсенмырат Оразгелдиев представил на суд коллег вариант дизайна награды. Бердымухамедов внес свои поправки и приказал подчиненным: «Основательно подготовиться к торжественным мероприятиям, которые впервые состоятся по случаю празднования Дня туркменского алабая».

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