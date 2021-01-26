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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Немецкие ученые вернули парализованным мышам способность ходить

26 января
15:27 2021
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Паралич и, как следствие, невозможность ходить, – нередкий результат различных травм, получаемых человеком. Восстановить способность двигаться врачам удается далеко не всегда. Немецкие ученые, возможно, сделали шаг в этом направлении.

Исследователи из Рурского университета в Бохуме восстановили нарушенную нейронную связь у парализованных мышей. До сих пор у млекопитающих с повреждения спинного мозга этого никто делать не мог. Ученые сумели активизировать восстановление нейронов с помощью введения в спинной мозг животных специального белка, модифицированного с помощью генной инженерии. Стимуляция роста нейронов прошла очень быстро, и спустя максимум две-три недели паралич был ликвидирован, и мыши начали двигаться.   

Следующий этап исследования – проверить действенность метода на более крупных животных, относящихся к млекопитающим, – свиньях, собаках или обезьянах. И только потом, если будет получен положительный результат, можно будет пробовать применять результаты исследования на людях. Но это дело не одного года, сообщает Reuters.    

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