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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 17 января 3250 смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 17 января 3250 смертельных случаев
17 января
22:07 2021
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В течение прошедшего дня, 17 января, зарегистрированы еще 5 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 72-летний мужчина из Сорокского района, 67-летний мужчина из Фалештского района, 77-летняя женщина из муниципия Бельцы, 72-летний мужчина из Унгенского района, 78-летний мужчина из Чимишлийского района. На вечер 17 января 143150 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3250 человек умерли от инфекции.

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