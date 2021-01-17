В течение прошедшего дня, 17 января, зарегистрированы еще 5 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 72-летний мужчина из Сорокского района, 67-летний мужчина из Фалештского района, 77-летняя женщина из муниципия Бельцы, 72-летний мужчина из Унгенского района, 78-летний мужчина из Чимишлийского района. На вечер 17 января 143150 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3250 человек умерли от инфекции.