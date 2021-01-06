Ежегодно в Швеции проходит Международный гетеборгский кинофестиваль – самый крупный киносмотр в Скандинавии. В нынешнем году пандемия коронавируса наложила на программу свой отпечаток. Во-первых, тема кинофорума звучит как «Социальная дистанция». Во-вторых, пройдет он в необычном формате. Организаторы объявили, что ищут любителя кино, которому в полном одиночестве предстоит просмотреть все представленные на конкурс фильмы – а их шесть десятков.

Причем смотреть он их должен будет на острове Патер-Ностер в Северном море. Там находится маяк, который превращен в отель класса «люкс» с кинозалом. Так что единственный зритель будет жить с комфортом и отлично питаться. Все расходы берет на себя оргкомитет фестиваля.

Никаких ограничений для претендентов не установлено, ни возраст, ни национальность, ни профессия, ни место постоянного проживания значения не имеют. Заявки принимаются от всех желающих. Единственное ограничение: киноман должен на неделю отказаться от использования телефона или ноутбука. Брать их с собой на остров не разрешается, передает ТАСС.