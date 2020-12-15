О том, что сон благотворно влияет на процесс выздоровления, медикам известно давно. Известно также, что, если человек получил травму или поранился, мозг продлевает время сна. Но за счет чего это происходит?

Группа исследователей Дрезденского технического университета и Института биофизической химии Макса Планка в Германии в сотрудничестве с французскими коллегами провела эксперимент в лабораторных условиях, чтобы выяснить этот вопрос. Исследование проводилось на червях, которые обычно неплохо переносят раны. Ученые обнаружили, что один из присутствующих у этих простейших существ генов способствует активному росту выработки антимикробных пептидов. Эти природные антибиотики продуцируются самим организмом изнутри раны, чтобы ускорить ее заживление. Выяснилось, что если искусственно отключить этот ген и тем самым остановить выработку антимикробных пептидов, время сна у червей сокращается, и многие из них погибают даже от небольшой травмы.

Исследователи пришли к выводу, что антимикробные пептиды способны активизировать нейроны мозга, отвечающие за сон. Ученые считают, что результаты их эксперимента можно распространить на всех животных и, не исключено, на человека, и это еще раз подтверждает благотворное воздействие сна на процесс выздоровления и восстановления сил, сообщает scientificrussia.ru.