В рамках запланированного на 30 декабря съезда ПСРМ будет утверждена новая политическая программа формирования. Об этом заявил Игорь Додон.

«Приоритетов много, но главное – подготовка к досрочным парламентским выборам, которые состоятся в будущем году. Уверен, что ПСРМ займёт на них первое место. Я видел много прогнозов, но с 2014 года социалисты побеждают на парламентских выборах. Так будет и в 2021 году. Вместе с новым руководством партии ПСРМ сыграет решающую роль в политической судьбе новой власти», – сказал он.