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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: ПСРМ займёт первое место на досрочных выборах

Додон: ПСРМ займёт первое место на досрочных выборах
11 декабря
12:21 2020
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В рамках запланированного на 30 декабря съезда ПСРМ будет утверждена новая политическая программа формирования. Об этом заявил Игорь Додон.

«Приоритетов много, но главное – подготовка к досрочным парламентским выборам, которые состоятся в будущем году. Уверен, что ПСРМ займёт на них первое место. Я видел много прогнозов, но с 2014 года социалисты побеждают на парламентских выборах. Так будет и в 2021 году. Вместе с новым руководством партии ПСРМ сыграет решающую роль в политической судьбе новой власти», – сказал он.

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