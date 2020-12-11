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Газета "Кишиневские новости"

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Корнелиу Фуркулицэ: ПСРМ готова к досрочным выборам в любое время

Корнелиу Фуркулицэ: ПСРМ готова к досрочным выборам в любое время
11 декабря
11:21 2020
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Об этом заявил председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ в интервью для радиостанции Europa Libera.

«У ПСРМ нет интереса в том, когда проводить досрочные выборы. Как партия с большим представительством во всех районах мы всегда готовы. Мы готовы к любому сценарию в любое время», – сказал Фуркулицэ.

Социалист заявил, что ошибаются те, кто предрекает ПСРМ снижение популярности или более низкий результат, чем на выборах в феврале 2019 года.

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