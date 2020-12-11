Об этом заявил председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ в интервью для радиостанции Europa Libera.

«У ПСРМ нет интереса в том, когда проводить досрочные выборы. Как партия с большим представительством во всех районах мы всегда готовы. Мы готовы к любому сценарию в любое время», – сказал Фуркулицэ.

Социалист заявил, что ошибаются те, кто предрекает ПСРМ снижение популярности или более низкий результат, чем на выборах в феврале 2019 года.