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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Пандемия атмосфере не помогла

Пандемия атмосфере не помогла
27 ноября
17:31 2020
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Как известно, выбросы углекислого газа – главный фактор глобального потепления. Основной источник таких выбросов – деятельность человека. Можно было предполагать, что из-за масштабной приостановки работы предприятий в связи с пандемией коронавируса объем выбросов парниковых газов сократится и концентрация углекислоты в атмосфере уменьшится.

К сожалению, этого не произошло. Эксперты Всемирной метеорологической организации пришли к выводу, что никакие ограничения не повлияли на количество углекислого газа, попадающего в атмосферу. Да, закрытие границ, прекращение авиасообщения, спад промышленного производства действительно сократили многие вредные выбросы, загрязняющие окружающую среду. В принципе, ожидается, что и углекислоты будет выбрасываться в целом меньше на 4-7,5 процента. Но на общую концентрацию в атмосфере это не повлияет, поскольку примерно такое же сокращение наблюдалось и прежде.

Более того, рекордный уровень содержания углекислоты зафиксирован в минувшем году, а в нынешнем году он еще увеличился. Специалисты утверждают, что этот уровень будет расти и дальше, хотя и медленнее, сообщает «Новое время».

В общем, пандемия не сумела затормозить процесс изменения климата.

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