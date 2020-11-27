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Газета "Кишиневские новости"

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Санду: Я буду настаивать на выводе российских войск из Приднестровья

27 ноября
11:56 2020
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Российским миротворцам нечего делать в Приднестровье. Так думает избранный президент Молдовы Майя Санду. В интервью общественному телеканалу Санду заявила, что считает требование о выводе войск РФ правильным, и что она будет продвигать эту позицию на посту главы государства.   «Это всегда была официальная позиция Республики Молдова. Это не новость, а лишь продолжение правильной позиции РМ. У всех властей нашей страны была позиция, что эта Оперативная группа российских войск должна быть выведена, а боеприпасы – утилизированы. И да, я буду продолжать отстаивать эту позицию, потому что считаю, что это правильно», – сказала Санду.  Избранный президент также дала понять, что присутствие российских миротворцев в Приднестровье нарушает территориальную целостность и независимость нашей страны.

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