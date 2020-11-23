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Газета "Кишиневские новости"

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Хотите путешествовать в спальном авиалайнере?

Хотите путешествовать в спальном авиалайнере?
23 ноября
16:16 2020
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Среди отраслей, по которым пандемия коронавируса ударила особенно больно, – авиаперевозки. Полеты по многим направлениям, прежде всего международным, прекращены или существенно ограничены. Соответственно, пострадали доходы авиакомпаний. И они ищут всевозможные способы, чтобы поправить свое финансовое положение.

Немецкая авиакомпания «Lufthansa», к примеру, решила устроить в лайнерах спальный салон эконом-класса. Пассажиры могут выкупить несколько мест в одном ряду (на них гарантировано не будет других претендентов) и с комфортом поспать во время перелета, особенно, если он длительный. Те, кто приобретут такое спальное место, получат услугу, не уступающую по качеству уровню обслуживания в бизнес-классе. Им бесплатно выдадут одеяло, подушку и специальный матрас (топпер). Кроме того, такие пассажиры будут пользоваться правом приоритетной посадки в самолет.

В течение месяца новый вид обслуживания будет предлагаться пассажирам в тестовом режиме на рейсе Франкфурт – Сан-Паулу (Бразилия). Если услуга приживется, ее внедрят и на других направлениях, сообщает телеканал «Моя планета».       

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