Понедельник, 23 ноября 2020, 18:50

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Ион Кику: Не надо провоцировать столкновения и спекуляции

23 ноября
14:21 2020
Версия для печати

Глава кибмина обратился к бывшим министрам с просьбой прекратить спекуляции на тему пандемии и призвал объединить усилия для выхода из сложной ситуации. А экс-министру здравоохранения Немеренко Ион Кику посоветовал использовать свои профессиональные знания на практике, а не в комментариях в соцсетях: «Рекомендую этой женщине отправится к своим коллегам в больницы, спросить их, какова ситуация. Может быть, помочь им. То, что они делают сейчас, пороча Молдову, совсем не красит. Отправляйтесь в европейские страны, можно даже в соседнюю, чтобы увидеть, какова ситуация. Не надо провоцировать столкновения и спекуляции».

Граждан же глава правительства призвал соблюдать правила, введенные территориальными чрезвычайными комиссиями общественного здоровья.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,12–0,23%
EUR20,37+0,06%
GBP22,92+0,42%
UAH0,60–0,34%
RON4,18+0,03%
RUB0,23+0,21%

Курсы валют в MDL на 23.11.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд