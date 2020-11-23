Глава кибмина обратился к бывшим министрам с просьбой прекратить спекуляции на тему пандемии и призвал объединить усилия для выхода из сложной ситуации. А экс-министру здравоохранения Немеренко Ион Кику посоветовал использовать свои профессиональные знания на практике, а не в комментариях в соцсетях: «Рекомендую этой женщине отправится к своим коллегам в больницы, спросить их, какова ситуация. Может быть, помочь им. То, что они делают сейчас, пороча Молдову, совсем не красит. Отправляйтесь в европейские страны, можно даже в соседнюю, чтобы увидеть, какова ситуация. Не надо провоцировать столкновения и спекуляции».

Граждан же глава правительства призвал соблюдать правила, введенные территориальными чрезвычайными комиссиями общественного здоровья.