С риторикой Майи Санду о сепаратистах ситуация в стране взорвётся. Такое мнение Игорь Додон высказал в рамках дебатов на общественном телеканале.

Кое – кто пытается вернуться к риторике 90-х, называя сограждан сепаратистами, или причисляя тех, кто не говорит на румынском к людям второго сорта… этого мы должны избежать, считает Игорь Додон.

«С риторикой Майи Санду о сепаратистах это невозможно. Это взорвёт ситуацию. Вспомнили сейчас про русский язык, а когда закрывали школы и запрещали русский язык в учебных программах, тогда не помнили. Сейчас им нужны голоса и вспомнили», – заявил Додон.