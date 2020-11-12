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Газета "Кишиневские новости"

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Почему Майя Санду вспомнила о русском языке

12 ноября
22:11 2020
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С риторикой Майи Санду о сепаратистах ситуация в стране взорвётся. Такое мнение Игорь Додон высказал в рамках дебатов на общественном телеканале.

Кое – кто пытается вернуться к риторике 90-х, называя сограждан сепаратистами, или причисляя тех, кто не говорит на румынском к людям второго сорта… этого мы должны избежать, считает Игорь Додон.

«С риторикой Майи Санду о сепаратистах это невозможно. Это взорвёт ситуацию. Вспомнили сейчас про русский язык, а когда закрывали школы и запрещали русский язык в учебных программах, тогда не помнили. Сейчас им нужны голоса и вспомнили», – заявил Додон.

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