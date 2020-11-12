На сегодняшний день в стране 67270 человек прошли лечение и 1969 умерли от инфекции COVID-19. На 12 ноября в Молдове подтверждено 86038 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 3776 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 26517 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализировано 2970 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 231 в крайне тяжелом состоянии (42 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).