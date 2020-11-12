Четверг, 12 ноября 2020, 00:10

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 12 ноября 67270 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 12 ноября 67270 излечившихся
12 ноября
21:41 2020
Версия для печати

На сегодняшний день в стране 67270 человек прошли лечение и 1969 умерли от инфекции COVID-19. На 12 ноября в Молдове подтверждено  86038 случаев заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 3776 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 26517 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализировано 2970 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 231 в крайне тяжелом состоянии (42 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,08–0,24%
EUR20,16–0,02%
GBP22,40–1,05%
UAH0,61–0,34%
RON4,14–0,01%
RUB0,22–0,57%

Курсы валют в MDL на 12.11.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд