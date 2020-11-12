Специалисты Кливлендской кардиологической клиники в США установили зависимость между смертностью от патологий сердечно-сосудистой системы и онкологических заболеваний и регулярным употреблением в пищу перца чили. Было проведено масштабное исследование, охватившее около шестисот тысяч жителей не только США, но и Италии, Китая и Ирана. Опрос показал, что у некоторых из этих людей перец чили занимал в меню постоянное место, а другие вообще не ели этот овощ или употребляли только в редких случаях.

Проанализировав истории болезни участников исследования, ученые пришли к выводу, что для представителей первой группы – любителям острого – угроза умереть от сердечно-сосудистых заболеваний составляла на двадцать шесть процентов меньше, а от онкологии – на двадцать три, по сравнению с теми, кому перец не нравился. Эти выводы стали дополнением к уже известным полезным свойствам перца чили – противовоспалительному, обезболивающему и антиоксидантному действию, а также способности нормализовать уровень сахара в крови.

Исследователи подчеркивают, что результаты эти предварительные, и изучение вопроса следует продолжить, сообщает «Independent».