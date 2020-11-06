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Газета "Кишиневские новости"

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Муравский: Мадмуазель несколько заигралась

Муравский: Мадмуазель несколько заигралась
06 ноября
16:26 2020
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Бывший вице-премьер-министр прокомментировал высказывание Майи Санду о якобы готовящейся еще одной краже миллиарда

– Мадмуазель несколько заигралась. Всё-таки миллиард слямзили в то время, когда она была в составе правительства и голосовала за решения, которые этому способствовали. Так что не надо ля-ля. Как говаривал один известный литературный герой (надеюсь, мадмуазель знакома с классикой): “Александр Македонский конечно герой, но зачем же стулья ломать?” – написал Муравский в социальной сети.

Напомним, что Майя Санду входила в состав правительств, которые приняли решение о выделении государственных гарантий трем обанкротившимся впоследствии банкам.

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