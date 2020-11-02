Кандидат в президенты от блока «Объединение» Дорин Киртоакэ, ознакомившись с предварительными итогами выборов, заявил, что они были организованы, как никогда, плохо.

Бывший мэр Кишинева, из восьми претендентов на кресло главы государства занял последнее место, набрав чуть больше одного процента голосов. Это полный провал для главного либерала страны, но он не теряет оптимизма. Продолжая считать себя значимой фигурой на политическом поле Республики Молдова, Киртоакэ потребовал отставки президента, премьера, председателя парламента и всех членов Центризбиркома. Также политик недоволен умонастроениями, преобладающими в обществе. «К сожалению, в Молдове все еще существует большая терпимость к коррупции и популизму. Тот факт, что каждый третий или даже второй гражданин проголосовал за крайне коррумпированных и популистских левых кандидатов, показывает, что у нас все еще есть большая проблема в обществе», – заявил Киртоакэ.