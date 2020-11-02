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Газета "Кишиневские новости"

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Маленькая, но гордая Эстония вооружает Украину

02 ноября
15:01 2020
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Эстония передала Украине партию патронов калибра 9х18 миллиметров, используемых для стрельбы из пистолета Макарова, сообщает «Военное обозрение».

Объем поставки не разглашается, это тайна. Однако известно, что Таллин ранее отдал Киеву за просто так 2,4 тысячи пистолетов Макарова. Эстонская армия частично перешла на вооружение и боеприпасы, используемые в армии НАТО. Ненужные уже советские запасы надо было утилизировать, а это стоит денег, причем в случае снарядов, мин и патронов, немалых. Проще представить это как оказание помощи дружественной стране.

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